Carmen Geiss freut sich über alte Liebe: "Ich freue mich jedes Mal"

Aus einem Fenster des Hyatt genoss Carmen Geiss (59) zuletzt die exklusive Aussicht auf das Wahrzeichen ihrer Heimatstadt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Carmen Geiss

Mitten im schillernden und atemberaubenden Las Vegas gingen "Die Geissens" 1994 den Bund der Ehe ein, sind seitdem ein Herz und eine Seele sowie Eltern im Doppelpack.

Dennoch hat im Laufe der drei vergangenen Jahrzehnte im Herzen der Zweifach-Mama bis heute auch ihre alte Liebe einen ganz gehörigen Platz eingenommen.

Wer dabei an ihren ersten Freund und Vorgänger von Gatte Robert denkt - Fehlanzeige! Vielmehr ihre alte Heimat Köln hat es der 59-Jährigen so richtig angetan.

In der war Carmen nämlich nun zu Gast und kam auf Instagram gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus.

"Es ist immer wieder schön in meine alte Heimat Köln zu kommen!! Ich genieße den Ausblick jedes Mal auf den Kölner Dom", freute sich die RTLZWEI-Ikone über die Aussicht aus einem Luxus-Hotel auf der "Schäl Sick", in dem sie schon zu Zeiten ihrer "Let's Dance"-Teilnahme 2014 untergekommen war.

Anlass für den Spontan-Besuch in jener Stadt, in der für Carmen die Karriere so richtig losgegangen war, war das Musical "Moulin Rouge" im Kölner Musical Dome nahe dem Rhein.