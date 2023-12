Carmen Geiss gibt intime Details zum Sexleben ihrer Töchter Davina und Shania preis!

Carmen Geiss (58) spricht mit ihren Töchtern Davina (20) und Shania (19) auch ganz offen über intime Themen. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss (Screenshots)

Seit rund zwei Jahren wohnen Davina (20) und Shania (19) in einem eigenen Apartment im Herzen von Monaco. Hier zelebrieren die beiden ihren Luxus-Lifestyle in vollen Zügen. Zu sehen ist dies in ihrer eigenen Reality-Show: "We Love Monaco"!

Und auch wenn über das Liebesleben der Protz-Geschwister insgesamt nur sehr wenig bekannt ist, spielt das Thema "Männer" in der Serie eine immer größere Rolle. Offiziell gelten die Geiss-Töchter jedoch als Single.

Im "Bild"-Interview sorgen jetzt ausgerechnet ihre Eltern für Klarheit. "Meine Töchter haben zum Glück noch keinen Freund. Sie haben noch keinen Mann mit nach Hause gebracht", stellt Papa Robert Geiss (59) unmissverständlich klar.

Seine Ehefrau glaubt auch, den Grund dafür zu kennen. "Sie wollen noch keinen festen Freund, weil sie ihr Single-Leben genießen und gern Zeit mit uns verbringen", betont Carmen.