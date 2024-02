Carmen Geiss mit Intim-Panne! Dieses Kleidungsstück vergisst sie vor Hochzeitsparty

New York (USA) - Inmitten ihres Jetset-Lebens an der Seite von Ehemann Robert Geiss (60) hat Vollblut-Mama Carmen (58) neulich für ein schlüpfriges Novum gesorgt und brisante Details verraten.

Carmen Geiss (58) zeigt sich auf ihrem Instagram-Profil gerne von ihrer romantischen Seite. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Carmen Geiss

Immer wieder touren "Die Geissens" Hand in Hand durch allerlei Länder und Kontinente, um besonderen Freunden dabei einen Gefallen zu tun.

Diesmal verschlug es die gebürtigen Kölner in die US-Metropole New York, wo Carmen und Robert zu einer Pre-Wedding-Party eingeladen wurden. Wie so oft sitzt der 58-Jährigen vor Events wie diesen nicht nur die Zeit im Nacken, sondern auch der eigene Ehemann.

Wie es sich für Selfmade-Millionäre eben nun einmal gehört, soll ein Chauffeur das blonde Duo zur Location bringen. Blöd nur, dass Carmen offenbar trödelt.

"Der Fahrer ist in einer Minute da. Geh runter", peitscht Robert seine Gattin gestresst an. "Das glaub ich nicht, das glaub ich nicht. Siehst du, weil dieser Typ mich total bekloppt macht", flucht die Zweifach-Mutter, weil sie ihren letzten Pinselstrich in den Sand gesetzt hat.

Allerdings offenbart sie wenig später, dass sie noch eine ganz andere Sache vor lauter Stress vergessen hat. "Weißt du, was ich in der Not vergessen habe, anzuziehen? Du lachst dich tot. Eine Unterhose!"