Carmen Geiss nach 28.000-Euro-Partynacht völlig empört: "Wie peinlich ist das denn?"

So setzte Carmen nur wenige Minuten später ein weiteres Posting ab - und das hatte es in sich!

Natürlich hatte sich die Kult-Blondine dafür mächtig in Schale geworfen. Mit top-gestylten Locken und aufwändigem Make-up machte sie sich auf den Weg zur Event-Location - einer angesagten Lounge direkt an der Monegassischen Küste.

... der Ausblick von Carmens VIP-Tisch ließ jedoch mächtig zu wünschen übrig. © Instagram/Screenshot/Carmen Geiss

"Wie peinlich ist das denn?", wetterte die TV-Bekanntheit drauflos und verlinkte in ihrem Beitrag die Party-Location, welche auf ihrer Webseite mit "The Most Prestigious Formula-1-Event" in ganz Monaco wirbt.

Eine Versprechung, die für Carmen definitiv nicht in Erfüllung gegangen ist. "Das war mit Abstand das Billigste, was ich je gesehen habe und das für 28.000 Euro den Tisch", schrieb die zweifache Mutter hellauf empört.

Tatsächlich bietet die Luxus-Louge online die Reservierung von VIP-Tischen an, wobei das teuerste Exemplar - der sogenannte "Platinum Table" - unfassbare 28.500 Euro den Abend kostet. Gäste mit dem nötigen Kleingeld bekommen dafür neben jeweils drei Litern Champagner und Vodka angeblich auch Plätze direkt vor der Hauptbühne und unweit der DJ-Nische.

Hier gehen Erwartung und Realität jedoch weit auseinander, wie ein kurzer Insta-Clip von Carmen zeigt. Demnach war von ihrer Position am teuersten Tisch des ganzen Lokal aus lediglich ein Teil der Tanzfläche, sowie ein großer dunkler Kasten, hinter dem sich offenbar das DJ-Pult verbarg, zu sehen.

Von dem eigentlichen Geschehen bekam das Luxus-verwöhnte Ex-Model demnach überhaupt nichts mit.