Carmen Geiss posiert vor Rolls-Royce, doch Fans schauen nur auf Frisur und Tasche

Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte die Ehefrau von Unternehmer Robert Geiss (59) ein Foto von sich aus der Hofeinfahrt der "Villa Geissini" in Saint-Tropez. In eleganter Pose präsentiert die 58-Jährige dabei ihren gewohnt stilvollen Look.

Die Millionärsgattin nutzte für ihre Fotos zuletzt immer häufiger die Luxuskarossen aus dem Fuhrpark ihres Mannes Robert Geiss (59) als Requisite. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss (Screenshots)

Das Schmuckstück ist bereits für lumpige 1900 Euro zu haben. Da hat der Modemacher auf seiner Webseite wahrlich teurere Angebote zu bieten.

Ein weiteres Detail, was den Fans sofort ins Auge springt, ist Carmens Frisur. An dieser scheiden sich in der Kommentarspalte unter dem Beitrag nämlich durchaus die Geister.

"Schrecklich, sowas trug man früher" oder "Die Frisur ist aber aus den 80er Jahren, ganz schlimm", schreiben die einen. Andere finden die Haarpracht der Kult-Blondine "einfach top". Einige behaupten sogar, der Look mache Carmen "zehn Jahre jünger".

Viele Worte verlor Carmen zu dem Beitrag nicht. Lediglich "Bereit für den Abend" steht in der Caption geschrieben. Was genau sie in den späteren Stunden des Tages in Saint-Tropez noch so vorhatte, verriet die Wahl-Monegassin nicht.

Wahrscheinlich stand aber auch nur wieder die nächste Schampus-Sause in einem exklusiven Beachclub oder eine deliziöse Mahlzeit in einem angesagten Luxus-Restaurant auf dem Programm.