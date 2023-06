Carmen Geiss protzt mit Luxus-Lifestyle: So genial reagieren ihre Fans!

Carmen Geiss (58) macht keinen Hehl aus ihrem dekadenten Lifestyle. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss

Vor wenigen Tagen hatte Carmen sich aus dem "Heli" heraus bei ihren mehr als 900.000 Instagram-Fans gemeldet und von einer exklusiven Einladung berichtet, die Göttergatte Robert (59) und die zweifache Mama dankend angenommen hatten.

So war das langjährige Ehepaar zu einem üppigen Mittagessen in einem kleinen französischen Hotel in Lorgues (rund 55 Kilometer von Saint Tropez entfernt) geladen worden, zu dem die Geissens standesgemäß per Hubschrauber anreisten.

Später teilte Carmen dann ein paar Eindrücke des exklusiven Lunchs, bei dem unter anderem edler Wein und jede Menge Trüffel kredenzt wurden.

Dass die Familie seit jeher den "Heli" nutzt, wie andere Uber, ist zwar nichts Neues. Dennoch sorgte die zweifache Mutter mit dem Post für reichlich Unmut: "Das muss doch wirklich nicht sein bei der Klimakrise", hatten etliche Follower kritisiert, wovon Carmen sich jedoch nicht beirren ließ - ganz im Gegenteil!

Denn am Mittwochabend setzte die 58-Jährige den nächsten Post ab, in dem sie abermals ein paar Schnappschüsse geteilt hatte, die - so ließ es zumindest das Outfit vermuten - am selben Tag entstanden waren.