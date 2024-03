Carmen Geiss teilt Foto mit Tochter: Fans üben Kritik, auch Davina reagiert sofort!

Carmen Geiss (58) und ihre älteste Tochter Davina (20) pflegen ein sehr inniges Verhältnis zueinander. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss, Instagram/davinageiss (Screenshots)

In der Wüstenmetropole wollen "Die Geissens" nicht nur mit anderen Multimillionären um die Wette protzen, sondern auch ihr Immobilien-Geschäft vorantreiben. Eine entsprechende Firma vor Ort wurde bereits gegründet.



Auch Davina und ihre jüngere Schwester Shania (19) jetten immer mal wieder nach Dubai, um ihre Eltern zu unterstützen - hauptsächlich wohl beim Geld ausgeben, aber immerhin. Womöglich fällt ihnen in Monaco auch einfach nur die Decke auf den Kopf.

Wie dem auch sei, Carmen freut sich jedenfalls riesig über die Stippvisite ihrer beiden Kinder in den Emiraten und bringt dies auch mit einem gemeinsamen Foto mit ihrem ältesten Sprössling in den sozialen Netzwerken zum Ausdruck.

In dem neuen Instagram-Beitrag sitzt die High-Society-Lady mit Davina auf einer Couch in ihrem neuen Dubai-Apartment. Gemeinsam blickt das Duo in die Kamera. Dazu schreibt die 58-Jährige: "Mutter und Tochter Gespräche sind so wichtig! Wie seht ihr das?"

Auf eine Reaktion ihrer Follower muss die Kult-Blondine nicht lange warten. Allerdings fällt diese anders aus, als sie es sich im Vorfeld ihres Postings wohl gedacht hatte.