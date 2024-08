Carmen Geiss schockt Fans: So ernst stand es wirklich um sie!

In einem neuen kurzen Video bedankt sich Carmen Geiss (59) für die unzähligen lieben Nachrichten. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Carmen Geiss

Mit einem sorgenvollen Foto und besorgniserregenden Worten meldete sich die Frau von Selfmade-Millionär Robert Geiss (60) zuletzt bei ihren Anhängern.

Ausschlaggebend für die überraschende Not-Situation war demnach eine Bauchspeicheldrüsenentzündung.

Jetzt kommt aber raus: Es war offenbar deutlich schlimmer als bisher bekannt! Zuerst dachte die Kölnerin nämlich nur an eine harmlose Magen-Darm-Infektion, die sich schon wieder von ganz allein verabschieden würde, gab sie gegenüber RTL zu.

Spätestens aber in dem Moment, als die Zweifach-Mama weder in der Lage war zu gehen noch zu sprechen, sei der Groschen gefallen. "Da hab ich mir gesagt: 'Okay, ich gehe dann doch mal ins Krankenhaus."