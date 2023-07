Carmen Geiss setzt ihre Kehrseite in Szene: "Hallöchen Popöchen"

Ibiza/Köln - Carmen Geiss (58) kann es noch! Das ehemalige Bikini-Model hat seine Kehrseite im sommerlichen Look im"Po"sant in Szene gesetzt - die Fans sind völlig aus dem Häuschen.

Carmen Geiss (58) genießt den Ausblick vor der Küste von Ibiza. © Montage: Instagram/Carmen Geiss

Während die Jetset-Lady unter ihren Instagram-Beiträgen regelmäßig kritische Kommentare sammelt, gab es zu ihrem jüngsten Posting keine zwei Meinungen.

Auf den drei Fotos, die Carmen mit ihren rund 907.000 Followern teilte, ist sie selbst in einem farbenfrohen Zweiteiler zu sehen. In einer vorne zusammengeknoteten Bluse und der dazugehörigen pink und blau gemusterten Stoffhose steht die TV-Blondine an der Reling einer Yacht.

Eine XXL-Sonnenbrille komplettiert den extravaganten Sommer-Look. Dazu lächelt Carmen in die Kamera und genießt die traumhaften Weiten auf dem Meer vor Ibiza.

Die Fans der Millionärsgattin überschlugen sich in der Kommentarspalte regelrecht mit Komplimenten. "Wahnsinns-Outfit! Wie für dich geschneidert", lobte ein User Carmens Kleiderwahl. Ein anderer schwärmte: "Carmen, du siehst soo traumhaft schön aus - wow!"

Für besonders viel Schnappatmung sorgte dabei der dritte und letzte Schnappschuss des Instagram-Beitrags, auf dem Carmen gekonnt ihren Allerwertesten in Szene setzt.