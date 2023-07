Carmen Geiss setzt sich für Fans in Szene: Doch ein Detail begeistert besonders

Saint-Tropez (Frankreich) - Carmen Geiss (58) weiß sich in Szene zu setzen. Die Millionärsgattin meldete sich jüngst mit einem neuen Foto bei ihren Fans - und die flippten beim Anblick der Zweifach-Mama schier aus.

Carmen Geiss (58) strahlte bei Instagram in ihrem pinken Kleid. © Instagram/carmengeiss (Screenshot)

Carmen Geiss begeistert ihre knapp eine Million Instagram-Fans regelmäßig mit neuen Fotos, auf denen sie ihrer Community immer wieder Einblicke in ihren luxuriösen Lifestyle gewährt.

Egal ob die Ehefrau von Selfmade-Millionär Robert Geiss (59) gemeinsam mit Töchterchen Davina (20) beim Edel-Friseur sitzt oder ein exklusives Mittagessen in gehobenem Ambiente genießt - die 58-Jährige macht keinen Hehl aus ihrem luxuriösen Lebensstandard.

Zurzeit lässt es sich Carmen in Saint-Tropez an der französischen Riviera gut gehen, wie Carmens Anhänger am Dienstag ihrem neuesten Instagram-Beitrag entnehmen konnten. Auf dem Schnappschuss, den die Luxus-Lady geteilt hatte, war im Hintergrund nämlich die Auffahrt zur "Villa Geissini" zu sehen.

Mit einer stylischen Sonnenbrille auf der Nase und einer Luxus-Tasche von Louis Vuitton in der Hand hatte sich die Zweifach-Mama auf ihrem neuesten Bild mächtig in Schale geschmissen - was natürlich auch von ihren Fans nicht unbemerkt blieb!