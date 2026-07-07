Carmen Geiss teilt ehrliche Worte über Davina, ein Detail sorgt für Gesprächsstoff

Saint-Tropez (Frankreich) - Carmen Geiss (61) hat ihrer Tochter Davina (23) ein paar ganz besondere Zeilen gewidmet. Für Gesprächsstoff sorgt allerdings die Kleiderwahl.

Carmen Geiss (61) und ihre Tochter Davina (23) ließen es erneut im Beachclub krachen - diesmal im Partnerlook. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss (Screenshots)

"Mit der eigenen Tochter gemeinsam in einen Beachclub zu gehen und dabei sogar das Gleiche zu tragen, ist so viel mehr als nur ein schönes Outfit", schreibt die Ehefrau von Robert Geiss (62) zu einem neuen Schnappschuss auf ihrem Instagram-Kanal.

Auf dem Foto posieren Carmen und Davina im Partnerlook. Der Altersunterschied von 38 Jahren? Kaum erkennbar. Die beiden Blondinen lehnen sich zueinander und blicken durch ihre Sonnenbrillen in die Kamera. Das Bein leicht angewinkelt, die Arme locker.

Einige Fans zeigen sich gespielt irritiert und fragen sich in den Kommentaren: "Sehe ich doppelt?" Beide Frauen tragen das gleiche lange, sommerliche Modell mit einem großflächigen, abstrakten Blumendessin in Rot-, Braun- und Grüntönen.

Während Mutter und Tochter mit ihrem Beachclub-Auftritt sicherlich mal wieder alle Blicke auf sich zogen, garnierte Carmen ihren Post zusätzlich noch mit einer rührenden Liebeserklärung an ihre Älteste.