Carmen Geiss teilt ehrliche Worte über Davina, ein Detail sorgt für Gesprächsstoff
Saint-Tropez (Frankreich) - Carmen Geiss (61) hat ihrer Tochter Davina (23) ein paar ganz besondere Zeilen gewidmet. Für Gesprächsstoff sorgt allerdings die Kleiderwahl.
"Mit der eigenen Tochter gemeinsam in einen Beachclub zu gehen und dabei sogar das Gleiche zu tragen, ist so viel mehr als nur ein schönes Outfit", schreibt die Ehefrau von Robert Geiss (62) zu einem neuen Schnappschuss auf ihrem Instagram-Kanal.
Auf dem Foto posieren Carmen und Davina im Partnerlook. Der Altersunterschied von 38 Jahren? Kaum erkennbar. Die beiden Blondinen lehnen sich zueinander und blicken durch ihre Sonnenbrillen in die Kamera. Das Bein leicht angewinkelt, die Arme locker.
Einige Fans zeigen sich gespielt irritiert und fragen sich in den Kommentaren: "Sehe ich doppelt?" Beide Frauen tragen das gleiche lange, sommerliche Modell mit einem großflächigen, abstrakten Blumendessin in Rot-, Braun- und Grüntönen.
Während Mutter und Tochter mit ihrem Beachclub-Auftritt sicherlich mal wieder alle Blicke auf sich zogen, garnierte Carmen ihren Post zusätzlich noch mit einer rührenden Liebeserklärung an ihre Älteste.
Carmen Geiss schwärmt von besonderer Verbindung zu ihrer Tochter
"Gestern mal im Partnerlook – und ganz ehrlich: Gibt es etwas Schöneres?", schwärmte die "Jetset"-Interpretin zu dem Bild. Es zeige "eine ganz besondere Verbindung – eine, die man nicht kaufen kann".
Als Mutter wünsche man sich, dass die Tochter einen nicht nur als Mama sehe, sondern auch als beste Freundin, als "Fels in der Brandung, als Ratgeberin und Zuhörerin". Genau dieses Gefühl erfülle ihr Herz "mit unendlich viel Dankbarkeit".
Zu sehen, wie aus einem kleinen Mädchen eine "wundervolle, starke Frau" geworden ist, sei für sie eines der größten Geschenke. "Mode vergeht […] – aber diese Momente, dieses Vertrauen und diese Liebe zwischen Mutter und Tochter bleiben für immer."
Auch vom offiziellen Instagram-Account ihres Ehemannes gab es eine Reaktion. Robert verewigte sich mit Medaillen-Emojis in der Kommentarspalte. Davina selbst reagierte mit "I love youuuu" auf die herzlichen Worte ihrer Mutter.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/carmengeiss (Screenshots), RTLZWEI