Carmen Geiss teilt Fotos im Roberto-Geissini-Look, doch Fans können nur auf eines achten

New York City – Nanu, welche Laus ist Carmen Geiss denn über die Leber gelaufen? Die Jetset-Blondine hat sich jüngst in der Mode ihres Göttergatten Robert (59) gezeigt, um die Werbetrommel zu rühren, doch Fans konnten nur auf den Gesichtsausdruck der 58-Jährigen achten.

Carmen Geiss (58) versucht sich als Model für die neueste Mode-Kollektion ihres Göttergatten Robert (59). © Montage: Instagram/Carmen Geiss

In einer engen weißen Hose, einem schwarzen Shirt mit Tiger-Print und der dazugehörigen Jacke posierte Carmen für die Kamera und lud die Schnappschüsse anschließend selbst bei Instagram hoch.

Dazu schwärmte sie von ihrem Outfit und pries die neue Kollektion von Roberto Geissini in den höchsten Tönen an.

Die Millionärsgattin und ihr Liebster sind zurzeit im Rahmen von Hochzeitsfeierlichkeiten in New York unterwegs. Dabei spiegelte sich jedoch weder die Freude über den schönen Anlass ihrer Reise, noch die Euphorie über ihren neuen Look in Carmens Gesicht wider.

Obwohl es in ihrem Insta-Beitrag eigentlich um ihre Kleidung gehen sollte, hatten viele von Carmens rund 900.000 Follower nur Augen für die geradezu erstarrt wirkende Mimik der Luxus-Liebhaberin.