Carmen Geiss teilt Nacktfoto aus dem Pool: Fans lachen über kleines Detail

Carmen Geiss (57) genießt die Sonne und die tropischen Temperaturen auf den Malediven. © Screenshot/Instagram/carmengeiss_1965

Von grauem Schneewetter und Nieselregen sind die Geissens derzeit weit entfernt. Sie schauen auf den türkisfarbenen Indischen Ozean und lassen es sich in traumhaftem Ambiente gut gehen.

Ein Infinity-Pool, ein eigener Zugang zum Meer sowie bestes Essen. Das lässt sich das Luxus-Hotel auf dem Atoll gut bezahlen: Eine Nacht in einer großen Suite kostet in etwa 2000 Euro. Den Komfort, den die reiche TV-Familie im Gegenzug dafür bekommt, nutzt sie in vollen Zügen aus. Auch Carmen lässt es sich nicht nehmen, im hauseigenen Pool zu entspannen.

Einige Momente teilte sie mit den Fans und zwar oben ohne. Das einstige Fitnessmodel hatte sich seines Bikini-Oberteils entledigt und schützte die Brüste lediglich mit den Armen vor neugierigen Blicken. "Sei einfach du selbst", schrieb sie zu den freizügigen Fotos, auf denen sie verträumt in die Ferne schaute.

Viele ihrer mehr als 880.000 Follower beneideten die gebürtige Rheinländerin für den einzigartigen Urlaub und wünschten ihr viel Spaß.

Einigen anderen stach jedoch ein kleines Detail ins Auge, welches sie gleichzeitig zum Lachen brachte, aber auch schockiert zurückließ.