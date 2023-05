Carmen Geiss versetzt Fans mit neuesten Bildern in Sorge: "Wo ist dein Lächeln?"

Köln - Carmen Geiss (58) versetzte viele Fans zuletzt in Sorge, nachdem sie sich mit einigen neuen Bildern auf ihrem Instagram-Kanal gemeldet hatte. Grund war der ernste Gesichtsausdruck der Millionärsgattin, die sonst immer fröhlich in die Kamera gelächelt hatte.

So sammelten sich in den Kommentarspalten der letzten Beiträge auf Carmens Kanal allerhand Fragen, warum das Gesicht der 58-Jährigen plötzlich derart "eingefroren" wirke.

Die letzten Posts der "Jetset"-Interpretin sorgten nun allerdings für Irritation bei vielen Anhängern, denn während Carmen in der Vergangenheit fast immer breit in die Kamera gelächelt hatte, zeigte sie sich zuletzt meist mit ernster Miene auf ihren Fotos.

So meldet die Ehefrau von Selfmade-Millionär Robert Geiss (59) sich beinahe täglich in ihrer Story oder teilt mit ihren Fans Impressionen aus ihrem luxuriösen Leben.

Carmen Geiss (58) schaute zuletzt lieber ernst in die Kamera, statt ihren Fans ihr Lächeln zu zeigen. © Bildmontage: Instagram/CarmenGeiss_1965

"Warum schaust du denn so ernst, liebe Carmen? Dabei strahlst du sonst immer so auf deinen Bildern", bemerkte nicht nur ein Fan, auch ein weiterer fragte sich: "Wo ist dein Lächeln?"

Eine Antwort bekamen Carmens besorgte Anhänger jedoch bislang noch nicht von der Luxuslady.

Stattdessen warb die 58-Jährige am Samstagabend in ihrer Story für die Reality-Doku ihrer Töchter "Davina & Shania - We Love Monaco" (montags um 20.15 Uhr bei RTLZWEI) und hielt sich darüber hinaus bedeckt.