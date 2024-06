Carmen Geiss wehrt sich gegen Vorurteil: So sah ihr Leben vor dem Protz-Luxus aus!

Monaco - Seit rund 30 Jahren ist Carmen Geiss in der Welt der Reichen und Schönen zu Hause. In die Wiege gelegt wurde ihr der dekadente Lebensstil aber nicht. Die 59-Jährige blickt tatsächlich auf eine bodenständige Kindheit zurück!

Ihre Eltern verdienten ihre Brötchen durch Jobs in der Gastro-Branche. "Sie hatten zuerst eine Hafenkneipe in Düsseldorf , später dann eine Diskothek in Köln ", erinnert sich die Wahl-Monegassin zurück. "Sie haben unglaublich hart gearbeitet!" Teilweise habe ihre Mutter 150 Essen am Tag kochen müssen.

Gemeinsam mit Ehemann Robert (60) hat sich die 59-Jährige über die Jahrzehnte ein Millionen-Imperium aufgebaut. © Instagram/carmengeiss (Screenshot)

Dass ihre Eltern in diese Phase wenig Zeit für sie hatten, nahm die Auswanderin ihnen nie krumm. Am Ruhetag am Montag sei stets "etwas Schönes unternommen" worden. Daran erinnert sich Carmen noch heute gerne zurück.

Während Robert lediglich die Hauptschule beendete, gelang seiner Göttergattin im Teenageralter immerhin der Realschulabschluss. Ihre Eltern hätten ihr stets Fleiß und Ehrgeiz vermittelt, was das Arbeiten anbelangt.

Weil ihre Tätigkeiten als Model und Fitnesstrainerin nicht genügend Geld in die Kassen spülten, nahm Carmen weitere Jobs an und arbeitete zusätzlich auch noch in einer Disco und in einer Boutique.

Ihren heutigen Ehemann lernte die High-Society-Lady bereits im zarten Alter von 16 Jahren kennen. Von Jetset war damals noch keine Spur. Carmen stellt klar: "Als ich mit Robert zusammen kam, hatte er auch nichts. Wir beide hatten nichts!"

Den Vorwurf, sie habe sich bloß einen reichen Millionär geangelt, lässt sie daher nicht gelten. Erst mit dem Verkauf der Modemarke "Uncle Sam" Mitte der 1990er Jahre stieg das Paar in den Kreis der Superreichen auf und verlegte seinen Wohnort ins Steuerparadies Monaco.