Filter-Fail bei Carmen Geiss, Fans spotten über neues Foto: "Wer ist das?"

In der Kommentarspalte gingen die Follower der zweifachen Mutter allerdings weniger auf die Grüße, als auf den mutmaßlichen Filter ein, den sie über das Bild gelegt hatte. Besonders ihre Hals- und Lippenpartie sorgte bei vielen Fans der 57-Jährigen für Irritation.

Carmen hatte auf dem Schnappschuss, der offensichtlich im Auto entstanden war, eigentlich bloß harmlos in die Kamera gelächelt und ihren Fans im selben Zug einen "schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche" gewünscht.

Mit ihrem letzten Post, den die 57-Jährige am Sonntag auf ihrem Kanal geteilt hatte, konnte sie jedoch weniger punkten.

Auch auf den Bildern, die Carmen bei Instagram mit ihrer Community teilt, ist die High-Society-Lady stets von Kopf bis Fuß herausgeputzt, was ihre Fans eigentlich mit einer Vielzahl an Komplimenten honorieren.

Zahlreiche Fans rieten Carmen Geiss (57), künftig auf Filter zu verzichten. © Bildmontage: Instagram/CarmenGeiss_1965

So dauerte es nicht lange, bis die ersten Kritiker in der Kommentarspalte neben dem Beitrag ihre Stimmen erhoben. "Kleiner Filterfail an Hals und Lippen! Vielleicht sollte man es nicht zu sehr übertreiben", riet beispielsweise ein Fan, während ein anderer Carmen aufforderte, einen Blick auf ihren Hals zu werfen: "Der hat jetzt eine Kante", bemerkte der User.

"Wer ist das?", fragte gar ein weiterer Follower und erklärte, dass das "bei genauerem Hinsehen" auch eine "enge Verwandte" von Carmen sein könne.

Die Mehrzahl der User war sich einig, dass die "Jetset"-Interpretin künftig lieber auf den Einsatz von Filtern verzichten sollte, von einigen Fans gab es jedoch auch Zuspruch. "Wie wärs, wenn jeder auf sein eigenes Erscheinungsbild achtet, bevor man aus dem Glashaus mit Steinen wirft", ergriff ein Follower Partei für sein Idol.

Und Carmen? Die ließ sich von den Kommentaren ihrer Fans nicht beirren und ignorierte die ungefragte Meinung ihrer Hater einfach.