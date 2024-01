Grabstein? Carmen Geiss überrascht Robert mit Geburstags-Party, Fans wundern sich über Deko

Einen Tag nach dem feierlichen Event meldete sich die Blondine auch bei ihren knapp 960.000 Instagram-Fans und gewährte in einem neuen Beitrag einige Einblicke in das rauschende Fest, auf dem die gesamte Familie offensichtlich jede Menge Spaß hatte.

Robert Geiss feierte in dieser Woche seinen 60. Geburtstag. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss

Die war Carmens Anhängern nämlich offensichtlich zu düster. Bunte Luftballons oder gar Girlanden waren auf den Bildern nicht zu sehen, stattdessen hatte die Familie sich - komplett in schwarz gekleidet - vor einem schwarzen Aufsteller positioniert, auf dem Roberts Name mit dem Zusatz "Happy Birthday" prangte.

Gesäumt wurde dieser von zwei üppigen Blumengestecken - was die Fans eher an eine Trauerfeier erinnerte, statt an eine Geburtstagsparty. Das ging aus zahlreichen Kommentaren hervor, in denen Carmens Community sich nicht mit Kritik zurückhielt.

"Beerdigungsdekoration", "ziemlich düster, das Ganze", oder auch "Der Grabstein ist ja schrecklich", war sich der Großteil Fans einig.