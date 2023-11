Heißer als der Sand: Carmen Geiss rekelt sich in der Wüste, Fans fällt sofort etwas auf

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Nur mit einem Badeanzug ausgestattet präsentiert Carmen Geiss (58) in diesen Tagen voller Stolz ihren Traumkörper in der Wüste von Dubai. Ein Detail sticht den Fans sofort ins Auge. Die Millionärsgattin klärt auf!

Carmen Geiss (58) fühlt sich in ihrem Körper derzeit wieder richtig wohl. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss (Screenshots)

Aktuell genießt die 58-jährige Millionärsgattin gemeinsam mit Ehemann Robert Geiss (59) das süße Leben der Superreichen am Zweitwohnsitz der Kult-Familie in der Reißbrett-Metropole am Persischen Golf.

Einen Ausflug in die steinige Einöde nahm Carmen jetzt zum Anlass, um mal wieder ihre beneidenswerte Figur gekonnt in Szene zu setzen. Den Fans bleibt beim Anblick der freizügigen Aufnahmen natürlich kein Detail verborgen.

Gleich mehrere Follower merken positiv an, dass sich die "Jetset"-Interpretin "optisch sehr verändert" habe. Carmen wirkt in der Tat so fit und definiert wie lange nicht mehr. Die Fans wollen es ganz genau wissen und fragen: "Hast du abgenommen?"

Die Antwort darauf lieferte die Mutter von Davina (20) und Shania (19) jüngst in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung. Darin verriet die ehemalige Miss Fitness (1982), dass sie zuletzt tatsächlich acht Kilogramm abgespeckt habe.

Ihr Erfolgsrezept offenbarte Carmen gleich mit: "Ich mache zweimal sechs Wochen Detox. Heißt: Ich verzichte komplett auf Zucker, esse kleine, gesunde Portionen und trinke keinen Alkohol, nur stilles Wasser mit frischem Zitronen- oder Ingwersaft."