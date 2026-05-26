Löwenmama Carmen Geiss verteidigt Brust-OPs ihrer Töchter: "Jeder ist seines Glückes Schmied!"

Monaco - Weil sie mit ihrer Oberweite nicht zufrieden waren, ließen sich Davina (22) und Shania Geiss (21) bereits im vergangenen November Brustimplantate einsetzen. Im Netz ernteten die Schwestern dafür auch Kritik. Mama Carmen (61) verteidigt den Schritt ihrer Töchter.

Carmen Geiss (61) will der Kritik im Netz keinen großen Wert beimessen. © RTLZWEI

"Wer mit seinem Körper nicht zufrieden ist und die Möglichkeit hat, etwas daran zu ändern, der soll das tun", betont die Gattin von Selfmade-Millionär Robert Geiss (62) gegenüber der BILD-Zeitung.

Zu Herzen nehme sich die Familie die negativen Online-Kommentare aber ohnehin nicht. "Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Kein Mensch hat einem zu sagen, was man darf und was nicht - besonders nicht die Öffentlichkeit", erklärt die 61-Jährige.

Zumal solche Aussagen oftmals von Menschen kommen würden, die selbst mit sich unzufrieden seien und ein Ventil für ihren Frust bräuchten. "Das ist für uns Blödsinn. Wir lesen das nicht", stellt die Luxus-Lady daher klar.

Die Entscheidung für den Eingriff sei zudem nicht leichtfertig gefallen. Gemeinsam habe die Familie schon seit ein paar Jahren über das Thema geredet und insbesondere Carmen habe ihre Töchter immer wieder nach dem Motiv für den Eingriff gefragt. "Ist das wichtig für euch oder macht ihr das für andere?", so die 61-Jährige.