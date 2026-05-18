Carmen Geiss verrät heftige Details nach Hirn-OP: "Hatte Angst einzuschlafen und nicht mehr wach zu werden"
Saint Tropez - Ein knappes Dreivierteljahr nach dem Horror-Sturz im Eigenheim hat Carmen Geiss (61) offen über die Zeit nach der Operation am Gehirn gesprochen. So sehr hat die Ehefrau von Robert (62) wirklich gelitten!
Mitte September hatte sich die Zweifach-Mama bei ihren Fans gemeldet und verraten, dass sie wegen eines Hämatoms im Kopf operiert werden müsse.
Mittlerweile ist die Kölnerin aber wieder wohlauf und kann ihr Luxusleben in vollen Zügen genießen. Das stellt sie in der neuesten Ausgabe von "Die Geissens" klar, in der sie die Zeit von damals emotional Revue passieren lässt.
"Ich habe in der Zeit viel geweint. (...) Ich hatte Angst einzuschlafen und nicht mehr wach zu werden", erklärt sie unter Tränen.
Erst zum Vorschein gekommen war das zehn Zentimeter lange Hämatom bei einer MRT-Untersuchung - nachdem Carmen tagelang verwirrt gewesen sei und schließlich Tochter Davina (22) sie vom Arzttermin überzeugen konnte.
"Das fand ich nachher auch komisch. Dazu hatte ich wahnsinnig starke Kopfschmerzen, teilweise so stark, dass ich den ganzen Tag im Bett bleiben musste."
Carmen Geiss kann nach Hirn-OP wieder lachen
Tatsächlich habe sie sich in der Zeit nach dem Treppensturz kaum bewegen können, erzählt sie. Außerdem soll sie extreme Schwierigkeiten gehabt haben, sich einfachste Dinge zu merken und auf der Höhe zu bleiben.
Auch ihr sonst so schroff wirkender Gatte sorgte sich um den Zustand seiner Carmen gemacht. "Wir haben uns alle Sorgen gemacht. Ich insbesondere. Aber am Ende des Tages: Ende gut, alles gut."
Dass die 61-Jährige dem Tod förmlich von der Schippe gesprungen ist - darüber ist die Unternehmerin mehr als dankbar, unterstreicht sie.
"Ich bin glücklich, dass alles so glimpflich verlaufen ist. Es kann nur noch besser werden. Ich gucke nur noch nach vorne. Unkraut vergeht nicht. Nur die Harten kommen in den Garten."
Die neuen Folgen von "Die Geissens" laufen jeden Montag ab 20.15 Uhr bei RTLZWEI. Bereits eine Woche vorab sind die Episoden bereits auf RTL+ abrufbar.
Titelfoto: RTLZWEI