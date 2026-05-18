Carmen Geiss verrät heftige Details nach Hirn-OP: "Hatte Angst einzuschlafen und nicht mehr wach zu werden"

Saint Tropez - Ein knappes Dreivierteljahr nach dem Horror-Sturz im Eigenheim hat Carmen Geiss (61) offen über die Zeit nach der Operation am Gehirn gesprochen. So sehr hat die Ehefrau von Robert (62) wirklich gelitten!

Nach der Operation zierte ein Pflaster die Narbe von Carmen Geiss. © RTLZWEI

Mitte September hatte sich die Zweifach-Mama bei ihren Fans gemeldet und verraten, dass sie wegen eines Hämatoms im Kopf operiert werden müsse.

Mittlerweile ist die Kölnerin aber wieder wohlauf und kann ihr Luxusleben in vollen Zügen genießen. Das stellt sie in der neuesten Ausgabe von "Die Geissens" klar, in der sie die Zeit von damals emotional Revue passieren lässt.

"Ich habe in der Zeit viel geweint. (...) Ich hatte Angst einzuschlafen und nicht mehr wach zu werden", erklärt sie unter Tränen.

Erst zum Vorschein gekommen war das zehn Zentimeter lange Hämatom bei einer MRT-Untersuchung - nachdem Carmen tagelang verwirrt gewesen sei und schließlich Tochter Davina (22) sie vom Arzttermin überzeugen konnte.

"Das fand ich nachher auch komisch. Dazu hatte ich wahnsinnig starke Kopfschmerzen, teilweise so stark, dass ich den ganzen Tag im Bett bleiben musste."