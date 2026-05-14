Töchter im Fokus: Muttertagsgeschenk für Carmen Geiss sorgt für Kritik

Saint-Tropez (Frankreich) - Davina (22) und Shania Geiss (21) sind bekannt dafür, ihre Eltern auch mal mit einem etwas kostspieligeren Präsent zu überraschen. Zum Muttertag wurde es jetzt hingegen sehr persönlich. Doch im Netz hagelte es Kritik.

Carmen Geiss (61) wurde zum Muttertag mit einer handgeschriebenen Karte und einem riesigen Blumenstrauß überrascht. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss (Screenshots)

Ihren Vater Robert Geiss (62) hatten die beiden Millionärstöchter kürzlich mit einem 500.000 Euro teuren Sportwagen überrascht. Ganz so üppig fiel die Überraschung für dessen Ehefrau Carmen (61) jetzt nicht aus. Die Freude war aber ähnlich groß.

Die ehemalige "Miss Fitness" (1982) erhielt von ihrem Nachwuchs zum Muttertag einen riesigen Blumenstrauß und eine kleine, handgeschriebene Karte, die im Vergleich zu dem ausladenden Bouquet in Optik und Maß eher abschmierte.

Bei Carmen sorgte das Geschenk jedoch für große Emotionen, die sie sofort mit ihren Followern auf Instagram teilen musste. "Es gibt für eine Mutter kaum etwas Schöneres, als zu spüren, dass die eigenen Kinder einen von Herzen lieben", schrieb die Kult-Blondine bewegt.

Heutzutage sei es nämlich "leider keine Selbstverständlichkeit mehr", dass Kinder in dem Alter noch so herzlich zu ihren Müttern seien. "Und wenn man dann noch diese liebevoll geschriebene Karte liest, spürt man einfach, wie viel Liebe darin steckt."