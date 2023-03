Luxus-Handtasche von Carmen Geiss wurde "bekritzelt": Fans sind empört!

Dubai - Carmen Geiss (57) genießt ihr neues Leben in Dubai. Im Netz präsentierte die Millionärsgattin nun stolz ihre neue Handtasche. Doch bei den Fans fällt das Modestück gnadenlos durch. Schuld ist: "das Gekritzel"!

Carmen Geiss (57) freut sich über ihre umgestaltete Handtasche. Der Essener Künstler Sharyar Azhdari hatte sich dem Designer-Stück angenommen. © Instagram/carmengeiss_1965 (Screenshots, Bildmontage)

Im Rahmen ihrer TV-Serie sind "Die Geissens" aktuell damit beschäftigt, die neu gekaufte Luxuswohnung in der Wüstenmetropole nach den eigenen glamourösen Vorstellungen einzurichten. In der Gegenwart geht es da nur noch um Details.

Um dem neuen Zuhause den typischen Geiss-Touch zu verpassen, dürfen natürlich auch am Persischen Golf die Bilder von S-Art nicht fehlen. Dahinter verbirgt sich der Popart-Künstler Sharyar "Shari" Azhdari, der bereits in etlichen Folgen der Reality-Doku auf RTLZWEI zu sehen war.

Der Essener Architekt gestaltet aber nicht nur Leinwände mit seiner speziellen Kunstform, sondern unter anderem auch Schuhe, Tische oder eben Handtaschen. Und so kam es, dass Carmen dem Künstler vertrauensvoll ihr sündhaft teures Trageutensil der Luxusmarke Hermès anvertraute, um daraus ein echtes Unikat zu zaubern.

Was dabei herausgekommen ist, präsentierte die ehemalige "Schlag den Star"-Gewinnerin ihren Fans nun anhand eines Fotos. Darauf posiert Carmen in schicker Abendgarderobe neben dem schrill gekleideten Spraydosen-Virtuosen und hält dabei ihre Handtasche gut sichtbar in Richtung Kamera.