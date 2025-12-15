Nach brutalem Überfall: Carmen Geiss fasst wohl überraschenden Entschluss

Saint-Tropez (Frankreich) - Im Sommer dieses Jahres sind Carmen (60) und Robert Geiss (61) Opfer eines brutalen Überfalls in ihrer Villa geworden. Jetzt hat das Luxus-Paar nicht nur weitreichende Maßnahmen getroffen, sondern die 60-Jährige hat auch einen Entschluss gefasst.

Carmen Geiss (60) hat nach dem brutalen Überfall im Sommer einen überraschenden Entschluss gefasst. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss (Screenshot)

Den 15. Juni 2025 werden die gebürtigen Rheinländer in ihrem Leben wohl nicht mehr vergessen. Vier maskierte Männer überfielen das Millionärs-Paar und fügten Carmen sogar eine tiefe Wunde am Hals zu.

Bei der Luxus-Lady hat der Raub nicht nur äußerlich Spuren hinterlassen, sondern auch seelisch. Deshalb erwägt sie jetzt wohl, zeitnah in Therapie zu gehen. Das berichtet zumindest "BILD".

Zwar hatte sie eine psychologische Betreuung kurz nach dem dramatischen Überfall ausgeschlossen, denn Robert und sie würden sich gegenseitig therapieren, doch jetzt scheint Carmen ihre Meinung geändert zu haben.

Und nicht nur das: Ihr Gatte Robert hat dafür gesorgt, dass ihr Anwesen inzwischen einer Festung gleicht.