Carmen Geiss mit peinlicher Panne auf Privatjet-Klo, ihr Robert kann's nicht fassen!

Carmen Geiss (59) genießt ihr privilegiertes Leben in Saus und Braus in vollen Zügen. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss (Screenshots)

Weil sie pünktlich zum 80. Geburtstag von Oma Margret erscheinen wollen, steigen "Die Geissens" mal wieder in ihr liebstes Fortbewegungsmittel.

Schließlich gilt es keine Zeit zu verlieren, denn: Um 13.30 Uhr gibt es Paella, wie Robert (60) verkündet.

Auf dem Flug gibt es dann nur ein Thema: das Bord-Klo. Tochter Davina kommt schon beim bloßen Gedanken an den Lokus ins Schwärmen: "Ey, das ist besser als jede Toilette in Spanien, ich sag's euch. Die ist sauber und da gibt's Toilettenpapier!"

Neben der 21-Jährigen hält auch Papa Robert das stille Örtchen für den absoluten "Place to be". Der Pott sei desinfiziert und auch beheizt. "Das ist eine gemütliche Toilette", lautet sein lobendes Urteil.

Jetzt ist auch Ehefrau Carmen angefixt. Noch bevor der Vogel in Spanien landet, will sich die 59-Jährige die volle Luxus-Lokus-Erfahrung gönnen. Nach einem Luftkuss zieht sie die Schiebetüren zu. Kurz darauf ertönt ein lauter Schrei: "Scheiße!"

Was war passiert?

"In dem Moment, wo ich abspüle, fällt mir die Brille in das Klo. Jetzt ist sie weg", klärt die Millionärsgattin ihre Liebsten auf. Robert kann es nicht fassen und motzt seine bessere Hälfte an: "Wie kann man denn so blöde sein?"