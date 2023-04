Porsche-Fiasko bei den Geissens: Carmen kommen die Tränen, sie wettert gegen Luxus-Marke

Vollblut-Mama Carmen erlebte den Moment beim Schauen also quasi hautnah mit und konnte sich ein Tränchen nicht verdrücken, wie sie bei Instagram gestehen musste.

Inzwischen sind einige Monate ins Land gezogen und die brenzlige Situation war am Montagabend sogar Thema in der TV-Show der glamourösen Familie.

Ende Januar meldete sich die 19-jährige Millionärstochter bei Instagram bei ihren Fans. Völlig schockiert stand sie auf den Straßen Monacos, während um sie herum Einsatzkräfte der Feuerwehr durch die Gegend eilten. Aus einem erschreckenden Grund: Der nagelneue Familien-Porsche hatte in der hauseigenen Garage Feuer gefangen.

Der nagelneue Porsche brannte im Januar vollständig aus. © Montage: Screenshot/Instagram/carmengeiss_1965

"Das ist echt traurig für deutsche Wertarbeit", sprach die Ehefrau von Robert Geiss (59) den Autohersteller direkt an.

Der einstigen Fitness-Ikone scheint es dabei nicht so sehr um das Geld zu gehen, sondern um eine saubere Aufklärung. Immerhin habe es sich bei dem Rennwagen um ein neues Fahrzeug mit gerade einmal 1700 gelaufenen Kilometern gehandelt, wie sie beschreibt.

"Ich bin mal gespannt, wie lange wir noch warten müssen und wie die Geschichte noch weitergeht", so Carmen. Als liebende Mutter sei sie mehr als froh, dass ihrer jungen Tochter nicht mehr passiert sei - "außer einer Rauchvergiftung und die seelische Belastung, die sie immer noch in sich trägt".

Ihre Fans wolle sie weiterhin auf dem Laufenden halten, wie sie ankündigte.

Von einem mutmaßlichen Autokenner bekam sie den Tipp, dass eine fehlerhafte Verschraubung zu dem Fehler geführt haben könnte. "Es löst sich, beschädigt den Block, Motoröl tritt aus, läuft auf die glühenden Katalysatoren und entzündet sich", beschrieb er den möglichen Fehler unter Carmens Posting.

Die Wahl-Monegassin antwortete prompt: "Da hast du vollkommen recht. So war es auch in unserem Fall, wenn man sich das Video anschaut!" Ob das schlussendlich jedoch wirklich der Grund gewesen sein könnte, kann am Ende nur der Hersteller beurteilen.