Schwere Zeit durchgemacht: Carmen und Robert Geiss von Betrügern übers Ohr gehauen!

Monaco - Aus dem TV kennt man Carmen Geiss als Frohnatur. Doch jetzt hat die 59-Jährige verraten, dass sie in den vergangenen Monaten eine schwere Zeit durchgemacht hat.

Carmen Geiss (59) hat über die schweren letzten Wochen gesprochen. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss (Screenshots)

"Mein größter Wunsch für das neue Jahr ist, dass alles Negative verschwindet. Ich hoffe, dass nur noch gute Menschen in mein Leben kommen", erklärt die Gattin von Multimillionär Robert Geiss (60) in einem Gespräch mit "intouch".

Demnach ist das Ehepaar vor einiger Zeit an Geschäftspartner geraten, die sich als Betrüger entpuppt haben. "Es war wie in einem schlechten Film: Über eineinhalb Jahre haben sie sich in unser Leben geschlichen!", führt Carmen aus.

Die Menschen hätten Vertrauen aufgebaut, ihnen Sicherheit vorgegaukelt, "um dann im richtigen Moment wie eine Schlange zuzubeißen".

Der Vorfall habe dafür gesorgt, dass sie nicht nur seelisch Probleme gehabt habe, sondern auch körperlich eine Veränderung durchgemacht hat.

"Ich habe insgesamt fast zwölf Kilo abgenommen, weil die letzten Monate emotional so anstrengend waren", verrät die Mutter von Davina (21) und Shania (20) weiter. Zudem habe sie auch eine Bauchspeicheldrüsenentzündung durch den ganzen Stress bekommen.