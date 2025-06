Heftige Kritik an Carmen Geiss nach Europapark-Post: "Geht gar nicht!"

Köln/Rust - Ihr Trip nach Deutschland begann für " Die Geissens " mit einem Abstecher in den Europapark in Rust. Ein Foto, welches Carmen (60) dazu im Netz teilte, brachte ihr allerdings einen waschechten Shitstorm ein!

In einem vielfach geherzten Kommentar unter dem Beitrag merkt ein Nutzer kritisch an: "Warum müssen immer Tiere zur Belustigung der Menschen herhalten?" Ergänzend dazu schrieb ein anderer: "Sollte verboten werden. Geht gar nicht!"

"Was war das für eine atemberaubende Show heute, mit viel Witz, Akrobatik und natürlich auch Spannung", schwärmte sie. Womit die ehemalige Miss Fitness von 1982 jedoch nicht gerechnet hat, war die Reaktion ihrer Community.

Des Weiteren veröffentlichte Carmen noch zwei kurze Clips. Darin können die Betrachter sehen, wie ein Akrobat einen waghalsigen Stunt durchführt - auf einem Pferd. In der Caption verlieh die 60-Jährige ihrer Begeisterung mit Worten Ausdruck.

Unter den stolzen Augen von Papa Robert (61) ergatterten Davina (22) und Shania (20) am Samstagabend den Sieg bei "Schlag den Star". © Joyn/Willi Weber

Einige User forderten die TV-Bekanntheit sogar proaktiv dazu auf, sich für die Absetzung derartiger Shows einzusetzen, anstatt sie mit ihren Besuchen und Jubelarien auch noch zu unterstützen. Eine Reaktion von Carmen blieb bis dato allerdings aus.

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass die Jetset-Lady mit Vorwürfen zum Thema Tierquälerei konfrontiert wird. So war sie im Rahmen der TV-Doku "Die Geissens" erst kürzlich von Kameras zu einem fragwürdigen Angelausflug begleitet worden.

Die Zuschauer konnten Carmen dabei zusehen, wie sie einen für die Dreharbeiten gefangenen Riesen-Karpfen unter Ausschüttung diverser Glücksgefühle höchstpersönlich zurück ins Wasser legte und in die "Freiheit" entließ. Bis zum nächsten Fang eben …

Laut PETA ist die sogenannte "Catch and Release"-Methode in Deutschland weitgehend verboten, da sie gegen das Tierschutzgesetz verstößt. Der TV-Dreh fand allerdings auf dem Jagdschloss Schmida in Österreich statt.

Das zweite große Event des Wochenendes ließ Carmen indes sausen. Als sich Davina und Shania am Samstagabend den Sieg bei "Schlag den Star" erkämpften, glänzte die 60-Jährige mit Abwesenheit. Robert war lediglich mit seiner Schwester Martina vor Ort. "Einer in der Familie muss ja arbeiten", entschuldigte er das Fehlen seiner Frau.