Nennt Caro Daur hier den wahren Grund für die Trennung von Tommi Schmitt?

Caro Daur (28) liebt das Jetset-Leben - doch auch von ihrer Heimatstadt würde sie sich nie trennen. © Screenshot Instagram/carodaur (Bildmontage)

Gerade erst kam sie von einem Kurztrip aus Indien zurück, in den vergangenen vier Wochen sah man sie außerdem in Mailand, Los Angeles, Paris, Berlin, St. Moritz - und zwischenzeitlich eben auch immer wieder in ihrer Heimatstadt Hamburg.

Hier hat die 28-Jährige inzwischen eine eigene Wohnung - zog erst vor wenigen Jahren aus dem heimeligen Elternhaus aus.

Doch wieso lebt die Influencerin eigentlich nach wie vor in der Hansestadt, obwohl sie die meisten Jobs immer wieder nach Frankreich, Italien oder in die USA ziehen? Würde sich da nicht etwa auch eine schnuckelige Unterkunft am Fuße des Eiffelturms anbieten?

Fragen, die auch immer wieder Fans der reiselustigen Blondine umzutreiben scheinen.

"So viele Menschen fragen mich immer, wieso ich nicht nach Paris, London, New York oder LA ziehe", schrieb nun auch Caro Daur in ihrer Instagram-Story. "Wieso lebst du in Hamburg?", werde sie immer wieder gefragt.

Doch mit dem Hintergrund-Bild lieferte sie auch sogleich die Antwort auf die Frage: Dort ist die Hamburger Binnenalster bei Sonnenuntergang zu sehen. Im Vordergrund blühen gelbe Narzissen, im Hintergrund verschwindet die Sonne hinter den historischen Bauten der Altsadt.

"Hamburg gibt mir so eine friedvolle Energie und ich glaube, dass ich niemals woanders leben könnte (natürlich auch wegen meiner Eltern)", erklärte Caro Daur ihren Fans dazu.