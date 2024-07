Nach Geburt ihres Babys: Das sagt Carolin Kebekus über die Entbindung

Statt Comedy kann sie auch ernst: Carolin Kebekus (44). © Thomas Banneyer/dpa

Ende Januar erst brachte die gebürtige Bergisch Gladbacherin ein gesundes Baby zur Welt.



Seitdem - und auch schon zuvor - ranken sich Gerüchte um den Papa des Comedy-Kindes. Auf eine endgültige Auflösung der Geheimniskrämerei müssen ihre Fans bis heute allerdings warten ...

Inzwischen hat sich die Neu-Mama aber in ihrem gewohnten Habitat - der Bühne - über ihre Schwangerschaft, speziell die Augenblicke vor der Geburt, geäußert.

Angespornt von sämtlichen "Get ready with me"-Videos auf Instagram dachte die TV-Ikone sich vor der Entbindung in Schale zu schmeißen. Alles nur für den perfekten Schnappschuss mit Baby im Arm!

"Ich dachte, das ist voll die schlaue Idee! (...) Ich sah super aus - als ich ankam", berichtete die Kölnerin unter schallendem Gelächter.