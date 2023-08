Neue Gerüchte um Carolin Kebekus: Ist die Komikerin bereits verheiratet?

Moderatorin Carolin Kebekus (43) soll schwanger sein. (Archivfoto) © Marius Becker/dpa

Es war eine überraschende Nachricht, die am Samstagabend die Runde machte. Nach Angaben der Bild soll die erfolgreiche Moderatorin und Komikerin zum ersten Mal schwanger sein. Bestätigt hat die 43-Jährige die zuckersüßen Baby-News aber noch nicht.

Nun scheint aber auch klar zu sein, wer der Vater des Ungeborenen sein soll. Wie Bild nämlich jetzt berichtet, soll es sich dabei um den Sänger und Musiker Maximilian "Max" Mutzke (42) handeln.

Der Songwriter nahm 2004 am Eurovision Song Contest teil und belegte dort mit dem Lied "Can't wait until Tonight" den achten Rang.

Kebekus und Mutzke kennen sich auch schon länger. Im Dezember 2021 nahmen sie ein Duett auf. "Nimmst du mich in den Arm", lautete der Titel der Ballade.

Sind die beiden sogar schon längst verheiratet? Dies spekuliert die Bild nun ebenfalls.