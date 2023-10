"Unterschätzt": Carolin Kebekus erhält hässliche Nachrichten - der Grund ist absurd

Carolin Kebekus (43) ist schwanger. Für die 43-Jährige ist es das erste Kind. © Thomas Banneyer/dpa

Die Komikerin könnte derzeit wohl kaum glücklicher sein. Nicht nur beruflich läuft es für sie nach wie vor mehr als rund, auch privat schwebt Carolin auf Wolke sieben. Die Kult-Blondine befindet sich nämlich in freudiger Erwartung ihres ersten Babys.

Über den Mann an ihrer Seite - und damit wohl auch den Vater - kursieren zwar viele Gerüchte, offiziell bestätigt hat die 43-Jährige ihre Beziehung jedoch noch nicht. Die Kölnerin will ihr Privatleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraushalten.

Eine Sache trübt die Vorfreude auf den gemeinsamen Nachwuchs allerdings - und das sind die zahlreichen fiesen Kommentare in Bezug auf ihre Schwangerschaft. In der "NDR Talk Show" platzte Carolin deshalb jetzt der Kragen.

"Was ich echt unterschätzt habe, ist dieses 'Ja, warte mal ab'. Vor allem von Frauen, die das alles schon erlebt haben", verrät die werdende Mama. Sie könne sich gar nicht erklären, wo "diese Gehässigkeit" plötzlich herkäme?

Derlei Reaktionen seien für sie nach der Bekanntgabe ihrer Baby-Premiere besonders unerwartet auf sie eingeprasselt.