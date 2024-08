Nach Doktortitel-Wirbel um Bruder: Buch von Cathy Hummels gestoppt

"Der Verlag, Frau Hummels und Sebastian Fischer haben in der Tat beschlossen, das geplante Buch nicht (gemeinsam) zu realisieren", schrieb Anwalt Stefan Ventroni, der Hummels vertritt, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zu den Planungen.

... aus denen nun allerdings nichts mehr wird. © Henning Kaiser/dpa

Nachdem "Bild" darüber berichtet hatte, löschte der Verlag das Cover, das auf die schon entsprechend geplante Erscheinung des Buches hinweisen sollte.

"Dem Südwest-Verlag lagen bis vor wenigen Wochen keine Indizien vor, die Anlass gegeben hätten daran zu zweifeln, dass Herr Fischer seine Dissertation noch nicht beendet hat", teilte der Verlag Anfang Juli auf Anfrage zum Vorgehen mit.

Weiter hieß es außerdem: "Durch die aktuelle Medienrecherche und die Nachfrage des Verlags bei Herrn Fischer hat sich geklärt, dass er derzeit noch keinen Doktortitel führt. Der Verlag hat daraufhin das vorläufige Cover aus den Systemen gelöscht."

Auch Hummels hatte ihren Bruder auf Instagram als "Doktor" bezeichnet. Das sei aber keine bewusste Täuschung gewesen, betonte sie in einer Erklärung, die ihr Anwalt im Juli verschickte. "Ich habe meinen Bruder 2018 auf Instagram als Doktor bezeichnet, weil ich dem weit verbreiteten Irrtum unterlag, dass jeder Arzt diesen Titel trägt", hieß es. Sie habe "niemanden täuschen wollen, sondern schlicht seinen Beruf gemeint".

Die 36-Jährige gab in dieser weiter an: "Wie für viele Menschen war bisher für mich Arzt und Doktor dasselbe und nichts anderes als eine Berufsbezeichnung." Was jetzt zum Aus für die Buchpläne mit dem Südwest-Verlag führte, sagte Anwalt Ventroni nicht: "Haben Sie bitte Verständnis, dass wir uns zu weiteren Details nicht äußern werden."