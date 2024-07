Cathy Hummels jahrelange Protz-Lüge: Ihr "Dr. Dr."-Bruder hat nicht einen einzigen Titel

Beeindruckend ist allerdings, dass er immer wieder so betitelt wurde und offenbar nie davon mitbekommen hatte oder stets vergaß ihr so etwas zu sagen wie beispielsweise "Du, Cathy, lass mal das 'Dr.' besser weg, das ist falsch und wäre ja schon mies gegenüber den Kollegen mit Titel".

Das haben wochenlange Recherchen der " Bild " nun ergeben. Dabei hat Cathy Hummels ihrem Bruder über Jahre hinweg immer wieder wohlklingende akademische Grade verliehen, sei es in ihren Büchern, in Podcasts oder auf Instagram-Posts. Dreiste Lüge oder dusseliger Patzer?

Ironie des Schicksals: Im Februar 2024 postete Hummels dieses Foto und kritisierte im Betrag dazu "Fake News". © Instagram/Cathy Hummels

Jetzt kommt aber ein Problem auf die beiden zu. Denn das Buch "Aus dem Schatten – Dein Weg aus der Depression" soll bald erscheinen. Vorbestellen kann man es bereits.

Und seit 2022 wird es schon mit dem Cover der beiden Autoren beworben: "Cathy Hummels" und "Dr. med. Sebastian Fischer". Okay, "wird" ist jetzt falsch. Es "wurde" seit zwei Jahren so beworben. Denn das Vorschau-Cover ist seit Kurzem nun vom Verlag gelöscht – nachdem "Bild" entsprechend mal nachgefragt hatte.

Laut des Medienanwalts von Fischer kannte dieser das Cover, auf dem er mit seiner Schwester abgebildet war, gar nicht. Wenn man jetzt geneigt ist, dieser Aussage Glauben zu schenken, dann gibt es immerhin einen guten Grund dafür, das gerne zu macht: Fischer soll tatsächlich gerade an seiner Doktorarbeit schreiben.

Grundsätzlich kann man ja "Arzt" und "Doktor" mal verwechseln – wer mag da schon den ersten Stein werfen? Hat Hummels bewusst gelogen? Man weiß es nicht. Vielleicht ja, vielleicht nahm sie es aus Unwissenheit echt nicht so genau. In beiden Fällen wäre es natürlich jetzt nicht so besonders klug gewesen.

Andererseits: Ist man wirklich davon überrascht, dass Influencer in ihren Beiträgen etwas schreiben oder sagen, was nicht so ganz stimmt? Am Ende kommt vielleicht sogar noch raus, dass die ganzen Beauty-Tipp-Geber ihre 337 Tagescremes gar nicht jeden Morgen so begeistert aufs Gesicht kleistern ...