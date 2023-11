Cathy Hummels kann nicht fassen, was jemand mit ihrem Auto gemacht hat

München - "Häh, was ist das?", fragt Cathy Hummels (35) vollkommen verdutzt, als sie auf ihr neues Auto zuläuft. Waren hier etwa Vandalen am Werk?

Cathy Hummels (35) hat sich erst kürzlich ihren Traumwagen gekauft. © Peter Kneffel/dpa

Die Influencerin hat sich erst vor Kurzem ihren Traumwagen gekauft: einen knallpinken SUV. Cathy nennt das auffällige Auto ihr "Barbie-Mobil".

"Mein lebenslanger Barbie-Traum ist in Erfüllung gegangen", erklärte sie dazu in ihrer Instagram-Story, in der sie den pinken Flitzer ihren Followern präsentierte. "Ich brauche nur noch meinen Ken!"

Und der könnte sich bereits jetzt gemeldet haben! Denn als sie in ihrer aktuellen Story auf Instagram an einem verregneten Tag in Richtung ihres Autos läuft, bemerkt sie bereits von Weitem, dass etwas anders ist.



"Was ist denn das an der Scheibe?", fragt sie irritiert, als sie auf ihren Wagen zuläuft. "Das gibt's doch nicht, da hat irgendjemand Plastik hingeschmissen", vermutet die 35-Jährige zunächst.

Doch die Sorgen der "Auto-Barbie" lösen sich in Wohlgefallen auf, als sie näher an ihr Fahrzeug herantritt.