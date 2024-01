Cathy Hummels' Mama spricht offen über das Ehe-Aus ihrer Tochter: "Ich leide da mit"

"Die Entscheidung zur Trennung hat nicht sie getroffen. Sie hat Mats sehr geliebt, wäre mit ihm gern weiter durch Dick und Dünn gegangen. So sind wir in unserer Familie alle gepolt – bis dass der Tod uns scheidet. Die Familie ist das Allerwichtigste, dafür kämpfen wir und ziehen daraus die Kraft", sagte Fischer weiter.

Ihre Tochter sei ein beständiger Mensch. "Sie überlegt sich sehr genau, wen sie an sich heranlässt – und dann nachhaltig."

Über 13 Jahre lang waren Cathy und Mats unzertrennlich. © Instagram/Cathy Hummels (Montage)

Cathy Hummels selbst hatte nach dem Ehe-Aus erklärt, dass der Wechsel von Mats vom FC Bayern zurück zum Bundesliga-Rivalen Borussia Dortmund der Knackpunkt gewesen wäre.

"Ich wollte nicht mehr zurück", erklärte sie in der RTLzwei-Doku "Cathy Hummels - Alles auf Anfang". In ihrer ersten Zeit in Dortmund habe sie zwei schwere Depressionen gehabt.

Die Distanz ließ die Liebe verblassen. "Wir haben versucht, die Trennung zu vermeiden, aber am Ende war es der Mats, der gesagt hat: Ich kann nicht mehr, und ich möchte so nicht mehr weitermachen."

Ihre Mama ist jedenfalls stolz, wie sie erklärt und hat einen ganz besonderen Wunsch für ihre Tochter: "Ich wünsche ihr einen tollen Mann, der Verständnis für sie hat, der sie wertschätzt und gut behandelt."