"Charité"-Star Jannik Schümann vertont Science-Fiction-Klassiker "1984": "Aktueller denn je"

Berlin - Schauspieler Jannik Schümann (32) hat kürzlich an einer Neu-Vertonung des 75 Jahre alten Science-Fiction-Klassikers "1984" über einen alles beherrschenden Überwachungsstaat mitgewirkt.

Schauspieler Jannik Schümann (32) hat ein Hörspiel aufgenommen. © Jens Kalaene/dpa

Der Streamingdienst Audible hat die Hörspiel-Fassung des George-Orwell-Romans in diesem Monat veröffentlicht. Neben Schümann als Anti-Held Winston sind unter anderem Cynthia Micas (34) als Julia und Ronald Zehrfeld (47) als der geheimnisvolle O‘Brien zu hören.

"Die Geschichte von '1984' ist aktueller denn je", sagt der Berliner. "Gerade grundsätzlich in Europa, oder in unserem Fall in Deutschland ist es mit dem Rechtsruck umso wichtiger, aktiv seine Stimme zu erheben und sich gegen Rechts öffentlich auszusprechen, um weiterhin unsere Demokratie zu bewahren", sagt Schümann.

Bei Orwell sei das schlimmste Szenario bereits eingetreten: "Der Protagonist lebt in einem Überwachungsstaat, einem totalitären Regime, das jede Meinung gegen den Staat unterdrücken möchte, oder quasi mundtot macht", so Schümann.

Und weiter: "Er findet trotzdem die Kraft, sich der Rebellion anzuschließen und das Regime stürzen zu wollen."