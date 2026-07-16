Charlotte Weise nimmt kein Blatt vor den Mund: "Wir hatten immer wieder Krisen"
Hamburg - Ehrliche Worte von Charlotte Weise (33): Die Influencerin hat auf Instagram ungeschönte Einblicke in die Langzeitbeziehung mit Freund Felix Adergold (48) gegeben.
"Wir sind seit über 11 Jahren ein Paar und werden immer wieder gefragt, wie wir es schaffen, dass wir immer noch glücklich sind. Aber auch wir hatten immer wieder Krisen. Uns hat es immer sehr gerettet, dass wir über alles REDEN und uns sehr anziehend finden", schrieb die 33-Jährige in einem Post.
Vor allem der gemeinsame Podcast habe die beiden "immer wieder dazu gebracht", miteinander über alles zu sprechen - deshalb sei auch geplant, "Gold und Weise" zeitnah wieder zu reaktivieren, verriet Charlotte.
Generell seien Höhen und Tiefen normal, jedes Paar habe seine Themen. "Auch wenn es nach außen oft bei Paaren perfekt aussieht. Wir haben auf jeden Fall im ersten Jahr am meisten gestritten und andere Paare haben da meistens erst mal ihre rosarote Brille auf", unterstrich die Wahl-Hamburgerin.
"Die härteste Zeit" sei aber nach der Frühchenstation gewesen - Sohn Mads (4) war acht Wochen zu früh gekommen und hatte das erste Kapitel seines Lebens im Krankenhaus verbracht, was naturgemäß auch an Charlotte und Felix nicht spurlos vorbeigegangen war.
Charlotte Weise spricht offen und ehrlich über Beziehung mit Felix
Charlotte Weise und Freund Felix mussten schwere Zeiten durchstehen
Es häuften sich die Beziehungsprobleme, weshalb sich die beiden für einen wichtigen Schritt entschieden: eine Paartherapie. "Dafür muss sich niemand schämen!", betonte die Influencerin. Zu jeder Beziehung gehöre es dazu, "manchmal auch schwere Zeiten einfach durchzustehen", erläuterte sie.
Charlotte weiter: "Nach Kind 1 mussten wir beide erst mal wieder klarkommen und ich glaube, dass, wenn wir direkt Kind 2 bekommen hätten, hätte das unsere Beziehung nicht geschafft."
Erst nach dreieinhalb Jahren habe sie sich wirklich wieder wie sie selbst gefühlt. "Schlafentzug, Dauerstillen und die Papa-Ablehnung waren für mich schon echt heftig. Felix hat dann oft meine Laune abbekommen", gestand die 33-Jährige.
Nun sei diese Zeit aber vorbei und die beiden seien bereit für ein zweites Kind. "Wir sind super dankbar, dass wir das alles hinter uns gelassen haben und sind jetzt so ein tolles Team und Paar", freute sich Charlotte abschließend.
Titelfoto: Instagram/charlotte_weise