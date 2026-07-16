Charlotte Weise nimmt kein Blatt vor den Mund: "Wir hatten immer wieder Krisen"

Hamburg - Ehrliche Worte von Charlotte Weise (33): Die Influencerin hat auf Instagram ungeschönte Einblicke in die Langzeitbeziehung mit Freund Felix Adergold (48) gegeben.

Charlotte Weise (33) und Freund Felix Adergold (48) sind seit mehr als elf Jahren ein Paar - Krisen inklusive. © Instagram/charlotte_weise

"Wir sind seit über 11 Jahren ein Paar und werden immer wieder gefragt, wie wir es schaffen, dass wir immer noch glücklich sind. Aber auch wir hatten immer wieder Krisen. Uns hat es immer sehr gerettet, dass wir über alles REDEN und uns sehr anziehend finden", schrieb die 33-Jährige in einem Post.

Vor allem der gemeinsame Podcast habe die beiden "immer wieder dazu gebracht", miteinander über alles zu sprechen - deshalb sei auch geplant, "Gold und Weise" zeitnah wieder zu reaktivieren, verriet Charlotte.

Generell seien Höhen und Tiefen normal, jedes Paar habe seine Themen. "Auch wenn es nach außen oft bei Paaren perfekt aussieht. Wir haben auf jeden Fall im ersten Jahr am meisten gestritten und andere Paare haben da meistens erst mal ihre rosarote Brille auf", unterstrich die Wahl-Hamburgerin.

"Die härteste Zeit" sei aber nach der Frühchenstation gewesen - Sohn Mads (4) war acht Wochen zu früh gekommen und hatte das erste Kapitel seines Lebens im Krankenhaus verbracht, was naturgemäß auch an Charlotte und Felix nicht spurlos vorbeigegangen war.