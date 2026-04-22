Influencerin Charlotte Weise steckt in Identitätskrise: "Schäme mich ständig, diesen Beruf zu machen"

Hamburg - Eigentlich geht Charlotte Weise in ihrem Beruf als Influencerin auf, zeigt sich immer offen und ehrlich und spricht auch gerne mal über kontroverse Themen. Besonders im Hinblick auf das Leben als Mutter. Doch nun steckt die 33-Jährige in einer Identitätskrise. Auf Instagram sprach sie über ihr Problem.

In ihrer Instagram-Story sprach Charlotte Weise (33) über ihr Problem. © Screenshot Instagram/charlotte_weise

Die große Frage, die dabei auf Meta-Ebene über allem zu stehen scheint: "Will ich noch Influencerin sein?"

Seit die Familie aus Spanien zurück nach Deutschland gezogen ist, fühle sich dieser Job nicht mehr so richtig an, teilte Weise ihre Gedanken am Mittwoch in ihrer Story.

"Ich schäme mich ständig, diesen Beruf zu machen, wenn mich jemand im echten Leben danach fragt", sagte sie.

Sie sei in ihrer neuen Umgebung auch einer Öko-Szene unterwegs, in der häufig sehr wenig von ihrem Beruf gehalten werde, so die Influencerin weiter.

In Spanien sei das anders gewesen, da habe sie keiner gekannt und alle, denen sie gezeigt habe, was sie macht, hätten sich mit ihr gefreut und ihre Arbeit als "cool" empfunden.

In Deutschland habe sie beim Ausfüllen der Papiere zur Kita-Anmeldung von Sohn Mads nicht einmal den Begriff "Influencerin" verwenden dürfen.