Charlotte Weise über Sohn Mads: "Kann mich keine Sekunde von ihm entfernen"

Charlotte Weises (30) Sohn Mads kam Ende 2021 als Frühchen auf die Welt. Anschließend entwickelte sich der Kleine zu einem "High-Need-Baby". © Fotomontage: Instagram/charlotte_weise

Darunter werden Säuglinge verstanden, die überdurchschnittlich starke Bedürfnisse haben und ihren Eltern extrem viel abverlangen - inzwischen ist der Kleine fast zwei Jahre alt, viel geändert hat sich daran aber nicht.

Erst vor wenigen Tagen berichtete die 30-Jährige ihren rund 186.000 Followern via Instagram, dass sie nicht zu einer Party von guten Freunden habe gehen können, weil Mads ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht habe. "Alles echt schwierig im Moment", kommentierte sie.

Am Samstagvormittag ging die Blondine noch einmal ins Detail, erklärte: "Mads ist aktuell wieder so super Mama-abhängig. Er schreit nur nach mir und nichts geht. Ich kann nicht auf Toilette, nicht duschen, ich kann ihn eigentlich nur auf dem Arm haben."

Ein neuerlicher Wachstumsschub sei womöglich verantwortlich für diese kräftezehrende Phase, vermuteten Charlotte und Kindsvater Felix Adergold (44). "Irgendwie endet es aber überhaupt nicht", klagte die Wahl-Spanierin.

Am gestrigen Freitag sei es besonders schlimm gewesen: "Da konnte ich ihn weder mittags noch abends hinlegen. Es gab wieder nur Geschrei und Geheule. Ich bin echt so am Limit", offenbarte die Veganerin.