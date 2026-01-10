 5.453

Charlotte Würdig sorgt plötzlich mit Paarfoto für Aufsehen

Charlotte Würdig zeigt sich stets glücklich als Single – umso überraschender ist das Paarfoto, das sie nun postet. Das steckt dahinter!

Von Laura Voigt

Berlin - Immer wieder betont Charlotte Würdig (45), wie glücklich sie als Single sei. Umso überraschender ist das Paarfoto, welches sie nun in den sozialen Medien teilt. Doch das steckt wirklich dahinter.

Noah (42) sei laut ChatGPT Charlotte Würdigs (45) große Liebe.
Noah (42) sei laut ChatGPT Charlotte Würdigs (45) große Liebe.  © Instagram: charlottewuerdig

Die Moderatorin, die seit der Trennung von Sido im Jahr 2020 offiziell Single ist, zeigt auf dem Beitrag einen unbekannten Mann, den sie nun "endlich vorstellen" möchte.

Zudem gibt sie sämtliche Informationen preis: "Noah, 42 Jahre, Investor & Unternehmer. Das Besondere an ihm: Er ist ruhig stark. Kein Getöse, kein Ego-Feuerwerk. Präsenz statt Performance."

Noah sei beschützend, ohne einzuengen und verlässlich, ohne langweilig zu sein.

TikTok-Pfleger trifft den Bundespräsidenten, aber damit hat er nicht gerechnet
Promis & Stars TikTok-Pfleger trifft den Bundespräsidenten, aber damit hat er nicht gerechnet

Auf den ersten Blick wirkt der Schnappschuss wie die Bekanntgabe einer neuen Liebe – doch sie stellt schnell klar: Bei dem Foto handelt es sich um ein Bild nach ihrer KI-generierten Wunschvorstellung.

"Wir brauchen uns nicht – wir wählen uns. So, unsere Story… LAUT ChatGPT", witzelt die TV-Bekanntheit. Die künstliche Intelligenz habe ihren Traummann nicht nur im Aussehen, sondern auch im Charakter nach ihren Vorstellungen erschaffen. In einem kurzen Nachsatz macht sie dennoch deutlich: "Wenn ihn jemand kennt… Bitte melden."

Charlotte Würdig plaudert über besonderes Date mit jüngerem Mann

Vor Kurzem erzählte Charlotte über ein aufregendes Blind Date.
Vor Kurzem erzählte Charlotte über ein aufregendes Blind Date.  © Instagram: charlottewuerdig

Erst vor wenigen Wochen sprach Charlotte Würdig über ein besonderes Date mit einem jüngeren Mann.

In ihrem Podcast "The Real Ex-Wives" zog die 45-Jährige plötzlich die Date-Geschichte aus dem Ärmel und überraschte damit auch ihre Freundin Georgina Stumpf (36).

Sie hatte einen Geschäftstermin in Köln, als der Unbekannte ihr schrieb und nach einem Treffen fragte. Die beiden gingen essen und hätten ohne Ende Quatsch geredet. Sie waren sogar die Letzten, die das Restaurant verließen.

Von GNTM zu Let’s Dance: Auch sie wirbelt in der neuen Staffel über das Parkett
Promis & Stars Von GNTM zu Let’s Dance: Auch sie wirbelt in der neuen Staffel über das Parkett

Alles in allem war es "einfach richtig schön", doch mehr sei daraus nicht geworden. Ob sie dieses Jahr auf ihren Traummann trifft, bleibt abzuwarten.

Titelfoto: Instagram: charlottewuerdig (Bildmontage)

Mehr zum Thema Promis & Stars: