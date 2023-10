"Checker Tobi" verrät bei Filmpremiere: Sein erstes Casting war in einem Ziegenstall!

Hamburg - "Ihr seid so viele, das ist ja unglaublich" - als Hauptdarsteller Tobias Krell (37) bei der Premiere seines neuen Kinderfilms "Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen" am Mittwoch die Bühne betritt, ist Saal 1 des Zeise-Kinos in Hamburg bis auf den letzten Platz gefüllt.