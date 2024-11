Komischer Suchverlauf: "Spider-Man"-Star googelt, ob es seiner Freundin gut geht

New York City - Seit 2021 sind die "Spider-Man"-Schauspieler Tom Holland (28) und Zendaya (28) ein Paar. Damit das auch so bleibt, googelt Holland seine Freundin regelmäßig.

Tom Holland (28) und Zendaya (28) haben sich 2016 bei den Dreharbeiten für den "Spider-Man: Homecoming"-Film kennengelernt. © Emma McIntyre/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

In dem Podcast "On The Menu" mit Samah Dada (29) sprach der 28-Jährige offen über seine Ängste und seinen Beschützerinstinkt seiner Freundin gegenüber.

Grund für dieses ehrliche Geständnis war Dadas Frage nach dem Google-Suchverlauf des "Uncharted"-Schauspielers. Überraschenderweise gestand dieser, dass er zuletzt Zendaya gegoogelt hatte.

Im Interview verriet Holland anschließend, dass er nicht in den sozialen Netzwerken unterwegs sei.

Deshalb, so der 28-Jährige, sei es mehr eine Angstsache. "Ich schaue nach, ob alles in Ordnung ist und stelle sicher, dass bei uns alles gut ist."