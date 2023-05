Cheyenne Ochsenknecht: Dieses Geschenk ist einfach zuckersüß!

Berlin/Dobl - Gerade ist Cheyenne Ochsenknecht (22) mit Baby Matteo auf den Chianinahof in Österreich zurückgekehrt. Zu Hause angekommen wartete eine süße Überraschung auf die frischgebackene Zweifach-Mama.

In dem Clip ist der Racker mit dem dunklen Fell beim Entdecken seines neuen Zuhauses zu sehen. Fröhlich tollt das Miniatur-Rind über den Rasen und Nino hat einige Probleme, das neugierige Tier an der Leine zu halten.

Worum es sich bei dem außergewöhnlichen Geschenk handelt, zeigte das Ochsenknecht-Küken nun in ihrer Story auf Instagram . Es gibt einen weiteren Neuzugang auf dem Bauernhof der kleinen Familie: ein putziges Zwerg-Rind!

Was für eine süße Idee! Zum Muttertag wollte Nino Sifkovits (28) seiner Cheyenne etwas Besonderes schenken. Schließlich hatte die Blondine erst vor wenigen Tagen Söhnchen Matteo auf die Welt gebracht , der nun auch seine große Schwester Mavie (2) kennenlernen durfte.

Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits haben ihr zweites Kind bekommen: Am Mittwoch kam Sohn Matteo Nael zur Welt. © Clara Margais/dpa

Denn dass das Model Kühe über alles liebt, ist schon länger bekannt. Erst vor wenigen Wochen postete die 22-Jährige bei Instagram ein Bild direkt aus dem Stall, zu dem sie schrieb: "I‘m just a girl who loves cows." Daran lassen auch die neuesten Videos keinen Zweifel!

Und in ihrer Antwort an Freund Nino stellte die Tierfreundin dann auch noch einmal klar: Was sich Frauen wirklich wünschen, ist nicht Schmuck oder Diamanten, sondern viel lieber eine flauschige Kuh!

Einen Namen hat das neue Haustier auf dem Chianinahof noch nicht. Aber wenn es so weit ist, werden es uns die Jungbauern sicher wissen lassen.

Bleibt nur zu hoffen, dass der weitere Verlauf von Cheyennes Instagram-Story kein versteckter Hinweis auf das weitere Schicksal des süßen neuen Mitbewohners ist.

Denn unmittelbar auf die Clips mit dem herumtollenden Zwerg-Rind folgt darin ein Werbevideo, in dem saftige Grill-Steaks zerkleinert werden...