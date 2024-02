Zwischen Stall und Ball: Cheyenne Ochsenknecht verewigt Familie auf ihrer Haut

Zwischen Graz, Wien, Berlin und München sind die beiden in den vergangenen Tagen hin und her gependelt, wie die Blondine in ihrer Story schreibt.

Cheyenne lässt sich ihr Familienwappen stechen. © Screenshot/Instagram/cheyennesavannah (Bildmontage)

Beim anschließenden Influencer-Event überraschte Cheyenne mit einer Aktion, die unter die Haut ging: Sie ließ sich das Signature "O" der Reality-Serie tätowieren.

Die Promi-Familie wird in den kommenden Folgen einige Herausforderungen zu meistern haben: Die Versöhnung zwischen Bruder Jimi Blue Ochsenknecht (32) und dem Rest der Familie steht noch immer aus und sorgt weiter für Diskussionen.

Bei der Geburt von Matteo kommt es plötzlich zu ernsthaften Komplikationen, sodass sich die Zuschauer auf spannende Einblicke freuen können.

Am gestrigen Samstagabend tanzte Cheyenne auf einem Bauernbund-Ball in Wien, wo sie sich gemeinsam mit der Politikerin Simone Schmiedtbauer (49) ablichten ließ.

Der Spagat zwischen all ihren beruflichen Projekten und dem Privatleben scheint der 23-Jährigen gut zu gelingen. "Von der Tracht in Stallgewand", schrieb das Model in ihrer Story und fühlte sich auch anstelle eines Dirndls in Gummistiefeln sichtlich wohl.