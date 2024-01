11.01.2024 10:20 Chris Pratt zeigt seltenes Foto von allen 3 Kindern zusammen!

"Guardians of the Galaxy"-Star Chris Pratt (44) teilte ein seltenes Foto mit all seinen drei Kindern. Doch nicht nur da gewährte er einen privaten Einblick ...

Von Emma Schwarze

Los Angeles - "Das Frühstück ist serviert!" - Mit diesen Worten teilte "Guardians of the Galaxy"-Star Chris Pratt (44) einen seltenen Einblick in seinen Familienalltag mit seinen Fans. Während seine Kinder ein ausgewogenes Frühstück genießen, übt sich Chris Pratt (44) in Verzicht. Aus gutem Grund! © Montage: Instagram/Screenshot/prattprattpratt (2) Der Schauspieler veröffentlichte einen süßen Schnappschuss seiner drei Kinder am Frühstückstisch in seiner Instagram-Story. Das Gesicht der Kinder wurde aus Datenschutzgründen unkenntlich gemacht. Das Geschwistertrio sitzt auf dem Foto an einem runden Holztisch, das Müsli vor der Nase. Der elfjährige Jack, den Pratt mit seiner Ex Anna Faris (47) bekam, langt gerade mit seinem Löffel in die Müsli-Schüssel. Die Schwestern Lyla Maria (3) und Eloise Christina (17 Monate) haben jeweils ihr Essen auf ihren Plätzen stehen. Doch Eloise scheint statt an ihrem Teller, eher am Frühstück ihrer großen Schwester interessiert zu sein, denn sie sitzt eng gequetscht neben ihr auf dem Stuhl. Ihr eigener Platz ist leer. Die beiden Mädchen teilt der 44-Jährige mit Ehefrau Katherine Schwarzenegger (34). Unter der niedlichen Aufnahme schrieb Pratt noch: "Ich werde bis Mittag fasten", gepaart mit einem salutierenden Emoji. Den Grund dafür erklärte er in einem darauffolgenden Story-Post: "Okay Leute, es ist 10.30 Uhr und ich habe immer noch nichts gegessen. Ich mache intermittierendes Fasten", erklärt er. "Ich verbrenne immer noch Fett von meinem Workout und fühle mich gut." Der 44-jährige Schauspieler ist dreifacher Vater - und das mit Leidenschaft! © VALERIE MACON/AFP Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger genießen das Familienleben in vollen Zügen Das Paar ist seit viereinhalb Jahren verheiratet und teilt zwei Töchter. Chris Pratt (44) hat zudem Sohn Jack (11) mit seiner Ex-Frau Anna Faris (47). © Robyn Beck/AFP Familie Pratt/Schwarzenegger hält ihr Familienleben für gewöhnlich strikt privat. Nur hin und wieder teilen die Eltern seltene Schnappschüsse. Zum Fest der Liebe teilte Katherine Schwarzenegger ein Bild ihrer beiden Töchter in passenden karierten Kleidern vor einem riesigen Weihnachtsbaum, umgeben von Geschenken. Anfang Dezember scherzte die stolze Mutter über die Reaktion ihrer Mädchen auf den Weihnachtsmann. "Wir hatten eine, die beim Anblick des Weihnachtsmannes hysterisch wurde, und eine, die ihn bat, zum Spielen vorbeizukommen, also denke ich, dass es gut gelaufen ist", so ihre Bildunterschrift. Pratt präsentierte im Sommer das Ergebnis eines lustigen Vater-Tochter-Moments, als er Fotos eines Makeovers teilte, das ihm seine Mädchen verpasst haben. Auf einer Aufnahme ist sein Gesicht mit bunten Edelsteinen verziert. Auf einer anderen trägt er blauen Nagellack und Perlen im Gesicht. "Alles, was ich zu sagen habe, ist ... Jack würde mir das nie antun", scherzte er in seiner Bildunterschrift. Der Schauspieler heiratete die Tochter des "Terminators" im Juni 2019. Im August desselben Jahres erblickte dann Töchterchen Lyla das Licht der Welt, gefolgt von Eloise im Mai 2022.

