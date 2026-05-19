Flammen-Hölle vor Los Angeles: TV-Auswanderer Chris Töpperwien bangt um Laden

Simi Valley/Los Angeles (USA) - In unmittelbarer Nähe von Los Angeles wütet seit Anfang der Woche ein heftiger Waldbrand, der sich rasend schnell ausbreitet. Auch TV-Auswanderer Chris Töpperwien (52) bangt um seine Existenz und hofft, dass der Feuerkelch an seinem Geschäft vorübergeht.

Trotz Flammenhölle in Simi Valley ist TV-Auswanderer Chris Töpperwien (52) weiterhin entspannt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Chris Töpperwien

Fast 14 Jahre lebt der "Currywurstmann" inzwischen schon an der US-Westküste, hat im Laufe der Jahre bereits zahlreiche Naturkatastrophen hautnah miterlebt.

Auch diesmal bedroht die Natur die Existenz der "Goodbye Deutschland"-Ikone.

Denn: Die Brände in Simi Valley sind schon in der Nähe seines zweiten Lokals angekommen, erklärt der Selfmade-Unternehmer über seine Instagram-Story.

"Liebe Freunde in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich wollte mich kurz melden, wir wohnen ja in Simi Valley. Alles in Ordnung, kein Feuer bei uns", lautet die erste Wasserstandsmeldung des 52-Jährigen.

Endgültige Entwarnung könne der Auswanderer aber noch nicht geben. "Aber es ist relativ nah dran", schildert Töpperwien die aktuelle Lage.

Mehr als 28.000 Menschen seien Medienberichten zufolge unmittelbar nach Ausbruch der Flammen zur Evakuierung aufgefordert worden – Töpperwien hingegen (noch) nicht.