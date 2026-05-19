"Arme Wurst"-Diss von Bushido: Jetzt schlägt Pietro Lombardi zurück
Köln - In ihrem Podcast zogen Bushido (47) und seine Frau Anna-Maria (44) kürzlich fies über Pietro Lombardi her. Jetzt hat der 33-Jährige zurückgeschlagen.
Die jüngere Schwester von Sängerin Sarah Connor (45) hatte den früheren Pizzabäcker in einer aktuellen Episode von "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" unter anderem als verbittert und missgünstig beschimpft.
Bushido bezeichnete den "Bella Donna"-Interpreten darin gar als "arme Wurst". Im Kern lautet der Vorwurf, dass Pietro dem Rapper seine Nachfolge in der "Deutschland sucht den Superstar"-Jury nicht gönne.
Außerdem habe er sich in seinem "Patchwork Boys"-Podcast mit Kumpel Oliver Pocher (48) zuletzt mehrfach abfällig gegenüber Ex-Freundinnen geäußert. In einer neuen Folge des Talks stellt Pietro jetzt klar: "Das ist einfach nicht die Wahrheit!"
Vor allem die Anschuldigungen rund um den RTL-Job will der einstige Swarovski-Steinleger so nicht hinnehmen. "Ich saß hier, ich habe gesagt: Super Juror", schildert er seine Reaktion nach der offiziellen Bekanntgabe. Frustriert sei er keineswegs gewesen.
Pocher stichelt: DSDS-Staffel mit Bushido "die erfolgloseste aller Zeiten"
Bei der Gelegenheit räumt Lombardi im Gespräch mit dem Skandal-Comedian auch gleich noch mit dem ausgelösten Wirbel rund um seinen "Karma"-Kommentar in Bezug auf die jüngste Liebeskrise im Hause Ferchichi auf.
Auf die Frage, ob man das so äußern müsse, habe er heute, nach intensiver Selbstreflexion, eine klare Antwort: "Nein!" Zu seiner Verteidigung erklärt Pietro, dass dies nur eine "Reaktion" gewesen sei, da bereits vorher gegen ihn geschossen wurde.
Den Vorwurf, ohne DSDS sei er nichts, will der dreifache Familienvater ebenfalls nicht gelten lassen. Ein Jahr nach der RTL-Show sei seine Karriere vorbei gewesen, wie er offen zugibt. Dass er es später noch Nummer-eins-Hits hatte, habe er einzig und allein dem "eigenen Fleiß" zu verdanken.
Olli, der ebenfalls mit den Ferchichis im Clinch liegt, drückte sich nicht so diplomatisch aus wie sein Freund. Im Gegenteil: Er schaltete sofort in den Attacke-Modus und bezeichnete die Bushido-Staffel kurzerhand als die "mit Abstand erfolgloseste aller Zeiten".
Zumindest die TV-Zahlen untermauern seine These. Während zu Erfolgszeiten noch rund acht bis zehn Millionen Zuschauer das Finale der Castingshow verfolgten, waren es in diesem Jahr lediglich 1,64 Millionen.
Titelfoto: Bildmontage: Fabian Sommer/dpa, Henning Kaiser/dpa