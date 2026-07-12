Ralph Siegel kämpft weiter auf der Intensivstation: Darum bleibt der Musiker im künstlichen Koma
München - Seit Anfang Juli liegt Musiker Ralph Siegel (80) im künstlichen Koma – und bisher scheint keine Verbesserung in Sicht. Ehefrau Anna spricht nun über die Pläne der Ärzte.
"Die Situation hat sich leider nicht verändert. Es tut mir so weh", so Anna gegenüber der "AZ" am Sonntag.
Eigentlich wollten die Ärzte Ralph Siegel bereits am vergangenen Freitag aus dem künstlichen Koma holen. Doch das Herz des 80-Jährigen ist nach Einschätzung der Mediziner noch nicht stabil genug. Zunächst muss sich sein Körper weiter erholen, bevor der nächste Behandlungsschritt erfolgen kann.
Ralph Siegel wird derzeit auf der Intensivstation des Harlachinger Krankenhauses behandelt. Dort steht er unter engmaschiger medizinischer Überwachung, wobei insbesondere seine Atmung sorgfältig kontrolliert wird.
Nach der schweren Lungenentzündung, die zu seinem kritischen Gesundheitszustand geführt hat, bleibt seine Lage weiterhin ernst.
Ehefrau Anna versucht immer wieder, zu ihrem Mann durchzudringen – dafür nutzte sie kürzlich erst die WM 2026: "Am Samstag zeigte ich Ralph das WM-Norwegen-Spiel mit Haaland, um eine Reaktion auszulösen."
Ralph Siegel leidet seit längerer Zeit an gesundheitlichen Problemen
Und auch an allen anderen Tagen weicht die Familie nicht von Siegels Seite. Tochter Alana (30) verriet vor kurzem: "Ich bin jeden Tag bei ihm im Krankenhaus und an seiner Seite. Ich weiß, dass er das schafft, denn ich kenne niemanden, der so stark ist wie er. Wir bleiben positiv, zuversichtlich und beten."
Für Ralph Siegel ist die aktuelle Krise nicht der erste schwere gesundheitliche Schicksalsschlag. Der Komponist hat in den vergangenen Jahren unter anderem mehrere Krebserkrankungen überstanden. Zudem leidet die ESC-Legende an Polyneuropathie, einer Erkrankung des peripheren Nervensystems, die mit anhaltenden Schmerzen einhergehen kann.
Gesundheitsprobleme prägen seinen Alltag damit bereits seit langer Zeit.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa