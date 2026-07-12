Ralph Siegel kämpft weiter auf der Intensivstation: Darum bleibt der Musiker im künstlichen Koma

München - Seit Anfang Juli liegt Musiker Ralph Siegel (80) im künstlichen Koma – und bisher scheint keine Verbesserung in Sicht. Ehefrau Anna spricht nun über die Pläne der Ärzte.

Ehefrau Anna (43) sorgt sich um Ralph Siegel (80). © Peter Kneffel/dpa

"Die Situation hat sich leider nicht verändert. Es tut mir so weh", so Anna gegenüber der "AZ" am Sonntag.

Eigentlich wollten die Ärzte Ralph Siegel bereits am vergangenen Freitag aus dem künstlichen Koma holen. Doch das Herz des 80-Jährigen ist nach Einschätzung der Mediziner noch nicht stabil genug. Zunächst muss sich sein Körper weiter erholen, bevor der nächste Behandlungs­schritt erfolgen kann.

Ralph Siegel wird derzeit auf der Intensivstation des Harlachinger Krankenhauses behandelt. Dort steht er unter engmaschiger medizinischer Überwachung, wobei insbesondere seine Atmung sorgfältig kontrolliert wird.

Nach der schweren Lungenentzündung, die zu seinem kritischen Gesundheitszustand geführt hat, bleibt seine Lage weiterhin ernst.

Ehefrau Anna versucht immer wieder, zu ihrem Mann durchzudringen – dafür nutzte sie kürzlich erst die WM 2026: "Am Samstag zeigte ich Ralph das WM-Norwegen-Spiel mit Haaland, um eine Reaktion auszulösen."