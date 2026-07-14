Dresdner Schauspieler goes Hollywood: "Der Dreh war wirklich ein Abenteuer"
Dresden/Indien - Ob "The White Lotus", "Babylon Berlin" oder auch "The Zone of Interest" - Christian Friedel (47) ist längst eine feste Größe in der internationalen Film-, Fernseh- und Streamingwelt. Doch es gibt eine Sache, die dem Schauspieler bislang noch gefehlt hat: eine Rolle in einem Hollywoodfilm. Mit dem Action-Thriller "The Peasant", der nächstes Jahr in die Kinos kommen soll, ist der Traum nun wahr geworden.
Für die Dreharbeiten reiste Friedel für vier Monate ins weit entfernte Indien. Bis Mai dieses Jahres drehte er dort an der Seite von "Slumdog Millionär"-Star Dev Patel (36), der die Hauptrolle spielt und gleichzeitig Regie führt.
"Es war wirklich krass in Indien zu sein und auch auf Englisch zu drehen. 'The Peasant' ist mein erster Hollywood- und Actionfilm und ich habe das sehr genossen, international zu drehen", verrät der gebürtige Magdeburger im TAG24-Interview.
Nicht nur von der Zusammenarbeit mit den Schauspielkollegen und dem Team schwärmt Friedel, auch Indien als Drehort hat ihn total fasziniert: "Der Dreh in Indien war wirklich ein Abenteuer. Das war Bollywood und Hollywood zusammen. Wir haben größtenteils in den Bollywood-Studios gedreht."
Neben dem inzwischen abgedrehten Blockbuster stehen dieses Jahr auch noch weitere, spannende Projekte an.
Jede Menge neue Projekte mit Christian Friedel
Ende Juni ist die zweite Staffel von "The Agency" (Paramount+) erschienen, in der Friedel einen Gastauftritt hat. In der Spionagethriller-Serie ist mit Michael Fassbender (49) und Richard Gere (76) auch die Créme de la Créme Hollywoods zu sehen.
In der zweiten Jahreshälfte können sich Fans auf noch mehr Christian Friedel freuen. "Am 1. Oktober kommt 'Corpus Delicti' in die Kinos und im September startet die letzte Staffel von 'Babylon Berlin'", verrät der 47-Jährige.
Zudem wird im Herbst die US-Komödie "The Idiots" Premiere haben, in der er an der Seite von Aimee Lou Wood (32, "The White Lotus") und Johnny Flynn (43, Serie "Harry Potter") performt.
Letzteren hatte Friedel sogar für sein "Come To The Woods"-Festival angefragt, denn Flynn ist auch musikalisch unterwegs: "Ein ebenfalls großartiger Schauspieler und Musiker, den wir auch versucht haben zu bekommen, der aber leider nicht konnte."
Theaterfans kommen am 5. September im Staatsschauspiel Dresden auf ihre Kosten. Dort feiert der Shakespeare-Abend "Love, Death and Shadows" Premiere.
"Auch 'Hamlet' kommt, nachdem es eine Zeit lang in Düsseldorf war, im November wieder nach Dresden", teasert Friedel an.
Titelfoto: Eric Münch