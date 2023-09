Christian Rach zog sich vor zwölf Jahren aus der Gastronomie zurück: Was macht er heute?

Heute wollen die jungen Menschen wieder wissen, wo die Produkte herkommen und wenn sie Fleisch essen, dann möchten sie nicht, dass es aus der Massentierhaltung kommt. Das ändert sich sehr und das sind neue Herausforderungen an die Produzenten. Die müssen wir mit unseren Traditionen koppeln. Und wir haben unglaublich tolle Traditionen in Deutschland.

Christian Rach: Ich versuche, in dem Buch eine Vision zu gestalten. Deswegen richtet sich die Gliederung nicht nach Jahreszeiten oder der Geografie, sondern danach, wofür Deutschland steht: für tolles Brot, für weißen Spargel oder dafür, was wir aus Kohl und Rüben machen. Etwa 30 Prozent sind traditionelle Gerichte und der Rest ist innovativ mit viel Gemüse und viel Getreide.

Rach: Die Erhöhung wird es noch einmal schwer machen. Warum? In der Gastronomie werden Lebensmittel für sieben Prozent eingekauft, dann aber für 19 Prozent versteuert. Das heißt, da ist ein Delta von zwölf Prozent, das zu dem Aufschlag, den man sowieso kalkulatorisch dazurechnen muss, um wirtschaftlich arbeiten zu können, noch dazukommt. Es wird also eine spannende Zeit.

Rach: Es geht mir nicht um Bestätigung. Es ist schade so. Aber die Corona-Pandemie darf auch nicht als Ausrede dienen, um über Missstände hinwegzusehen, die es sowieso in der Branche gibt. Aber heute erleben wir unglaublich viele junge Kollegen und Kolleginnen, die neue Konzepte machen, die inhaltlich neu arbeiten und sich auch personell neu aufstellen. Und das ist großartig.

Christian Rach: "Heute möchte ich nicht mehr für 60 oder mehr Leute verantwortlich sein." © Bernd Wüstneck/dpa

TAG24: Sie selbst haben sich bereits seit Jahren aus der Gastronomie zurückgezogen. Können Sie sich eine Rückkehr vorstellen?

Rach: Nein. Das Kapitel ist abgeschlossen. Ich habe so lange und so viel in meinem Leben gearbeitet, 80 bis 90 Stunden die Woche, und irgendwann ist gut. Ich habe für drei Leben gearbeitet. Heute möchte ich nicht mehr für 60 oder mehr Leute verantwortlich sein. Ich bin zwar immer noch so voll von neuen Ideen. Aber ich muss sie nicht alle umsetzen.

TAG24: Und sehen wir Sie stattdessen mal wieder mit einer eigenen TV-Sendung?

Rach: Man wird nicht jünger und attraktiver auch nicht [lacht]. Und man muss sich da auch nicht selber permanent angucken. Ich mache nur noch ausgewählte Dinge, das ist herrlich, aber ich bin mit meinem täglichen Pensum sehr zufrieden. Eine neue eigene Sendung ist da nicht angedacht.

TAG24: Was machen Sie denn sonst so, wenn Sie nicht gerade Kochbücher schreiben?

Rach: Ich mache seit fast drei Jahren einen wöchentlichen Podcast mit Wolfgang Bosbach, in dem wir über politische und gesellschaftliche Dinge reden. Wir sind unterschiedliche Charaktere, aber es harmoniert sehr gut und wir bekommen immer tolle Leute vor unser Mikrofon. Das ist das, was im Moment die meiste Zeit beansprucht.